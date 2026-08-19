След месеци в тайна: Украйна освободи 26 села и изтласка руските войски от Днепропетровска област

Още от януари анализатори и военни признаваха, че нещо се случва на южния фронт в Украйна, но цялата операция беше обхваната от строго радиомълчание. Две от участващите щурмови единици публикуваха няколко видеоклипа, но ги изтриха веднага, което лиши експертите по геолокация от данни. На 14 август, седем месеца по-късно, президентът Володимир Зеленски разкри мащаба на настъплението: 745 километра освободена територия (25 километра в дълбочина), 26 възвърнати населени места и 10 000 руски жертви. Преведено на карта: Украйна е изтласкала войските на „З“ извън региона на Днепропетровск, нещо, което изглеждаше невъзможно.

В една война, в която фронтовете почти не се движат от месеци, всяко напредване е значимо и предоставя ценна информация за състоянието на двете армии. По каква причина Украйна успя да освободи тази територия в тази война с рояци от убийствени дронове? Киев се възползва от няколко неблагоприятни за Москва обстоятелства и ги обърна в своя полза: прекъсването на сигнала на Starlink за руснаците в Украйна отвори прозорец на възможност, тъй като стотици руски позиции, изолирани от останалите, останаха без връзка, пише El Mundo.

Окупационните войски бяха навлязли в област Днепропетровск през юни 2025 г., опитвайки се да отворят нов фронт, за да обкръжат град Запорожие и да заплашат важни населени места като Покровске или Павлоград. В продължение на месеци руснаците напредваха през територия, изпълнена с реки. Но допуснаха непредпазливостта да не укрепят нито тези напредъци, нито своята логистика.

През февруари в град Покровске (да не се бърка с Покровск в Донецката област), вече полуразрушен от руските управляеми бомби, руското настъпление се посрещаше с паника.

В този момент, когато руснаците бяха на една ръка разстояние, все още имаше няколко жители, скрити в мазетата си. Украинските войски, особено членовете на 92-ра бригада от Харков, виждаха, че руснаците се разпростират прекалено. Един от офицерите призна пред този репортер в бункер, пълен с екрани: „Има села, в които вероятно има един-двама руснаци, които поставят знаме, но цялата територия е сива зона и ще я възвърнем“.

Операцията е важна, защото изтласква руснаците от един от регионите, през които смятаха да напреднат. В момента нахлуващите войски окупират целия регион на Крим и Луганск, част от Донецк, Херсон и Запорожие, както и малка ивица в Харков, но не и Днепропетровск.

Друга причина, която обяснява това освобождаване на територия в контекста на парализа и общо изтощение, е, че Русия е изпратила всичките си резерви за окончателното завладяване на Донбас, но може би лишава от ресурси фронтове, които счита за второстепенни, като този. Владимир Путин е наредил на генералите си да ускорят превземането на останалата част от Донецк до края на тази година – възможност, която изглежда малко вероятна, като се има предвид изключително бавният темп на напредване (и огромните загуби), които руската армия понася на този фронт, който е най-силно защитен.

От много месеци насам Москва се опитва да затвори челюстите си върху украинските крепости Славянск и Краматорск – два града, които стават все по-непригодени за живот поради присъствието на дронове и изстрелването на руски управляеми бомби. Падането на Сиверск преди няколко месеца изглеждаше, че предвещава това завоевание, но руските войници отново се сблъскват с редица след редица отбранителни линии. На юг от няколко месеца насам те са затънали в Константиновка, голяма "сива зона", в която и двете армии имат подземни позиции, понякога изолирани от останалата част и снабдявани от дронове. На север ситуацията е същата в Лиман. В този контекст мисълта за пълно завладяване на дадена територия е чиста фантазия.

Проблемът, от 2024 г. насам, е технологичен:няма оръжие, което да може да елиминира риска, свързан с навлизанетов така наречената „зона на унищожение“ – ивицата земя с ширина около 20 километра, където действат камикадзе дроновете. Дори електронната война не е напълно ефективна за объркване и отклоняване на по-голямата част от тези апарати. Все повече анализатори смятат, че Путин остава без варианти. Един от тях продължава да бъде провеждането на втора голяма мобилизация на около 800 000 войници предвид спада в броя на доброволците при сегашната система на набор. Но дори и тази мярка не гарантира успех. По-скоро обратното: в контекста на неизбежното навлизане на дронове, обучени чрез изкуствен интелект, повече войници са просто повече активни мишени.