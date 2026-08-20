Гореща вълна в Гърция от утре, жеги над 40 градуса

Продължителна гореща вълна започва в Гърция от днес, 20 август, като през следващите дни температурите постепенно ще се повишават. Най-силна жега се очаква през почивните дни, когато на места термометрите ще отчетат 40 градуса, а е възможно и малко повече.

Според прогнозите горещият период ще продължи поне седем-осем дни и вероятно ще се задържи до края на август. Не е изключено високите температури да продължат и в началото на септември, пише 24 часа.

Метеорологът и директор на изследванията в Националната обсерватория в Атина Костас Лагувардос определи предстоящото нахлуване на горещ въздух като „изтощително". По думите му температурите в много райони ще бъдат между 37 и 38 градуса, а на отделни места ще надхвърлят 40 градуса.

Специалистът уточнява, че основният проблем ще бъде продължителността на жегата, която може да натовари сериозно населението, особено възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания.

Топлите въздушни маси, които преди това предизвикаха поредица от горещи периоди в Западна и Централна Европа, вече се насочват към Източна Европа, Балканите и Гърция.

По думите на Лагувардос това ще бъде първата голяма и продължителна гореща вълна в Гърция през това лято, въпреки че нахлува в последните дни. Метеорологичното лято приключва в края на август.