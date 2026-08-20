Плажуващи в шок: Претъпкана лодка с мигранти пристигна на испанския бряг (ВИДЕО)

Почиващите наблюдаваха с недоумение как денят им на плажа до известния комплекс La Manga Club на испанския бряг Коста Калида е прекъснат от пристигането на препълнена лодка с мигранти.

Чуваше се как мъжете на борда ликуват, докато наближават брега, а смаяните плажуващи събираха вещите си и отстъпвайки от бреговата линия.

На разпространените кадри се вижда как жена уплашено се загръща, докато мигрантите скачат от лодката и извървяват последните метри до пясъчната ивица.

Докато мъжете скачаха във водата, се чу как жена, наблюдавала сюрреалистичната сцена, възкликва: "Това е шибана патера* (термин за открита лодка с плоско дъно, често използвана за превоз на нелегални мигранти, бел. ред.).

Веднага след това жената казва на придружаващия я мъж да се обади в полицията.

Инцидентът е от вчерашния ден, а на плавателния съд е имало около 60 души. Лодката е акостирала около малък залив със златист пясък, разположен точно до популярния a Manga Club.

Лодката се обърна и пое обратно в посоката, от която беше дошла, докато мигрантите скачаха и след това изчезнаха.

Испанският политик Франсиско Бернабе, бивш кмет на крайбрежния град Ла Унион потвърди в социалните мрежи за инцидента.

As families enjoyed holiday this morning at La Manga Club resort in Murcia, Spain. A boat load of invaders washed up right onto the beach leaving families stunned. Dirty Sánchez needs to go! Only @vox_es will save Spain! 🇪🇸 pic.twitter.com/g76O7aD5zd — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 19, 2026

"Как е възможно плавателен съд с такива размери да не бъде засечен от радарите за наблюдение? Дали са повредени? Изключени ли са? Или пък работят, но просто ги игнорират? Ситуацията е изключително сериозна", попита бившият кмет.

Ноелия Аройо, кмет на община Картахена, изрази остро възмущение: "Това не бива да се превръща в норма. Не можем да приемем факта, че за мафиите, занимаващи се с трафик на хора, е толкова лесно да достигнат бреговете ни. Щом лодка с мигранти може да стигне до такъв залив, да дебаркира пред очите на гражданите и след това да си тръгне, трябва да се запитаме как точно функционира контролът по морските ни граници".

Официална информация от страна на испанското правителство относно броя на мигрантите все още няма. Не е ясно и колко от тях са били открити или върнати.

Предполага сем че става дума предимно за мъже от Северна Африка, които са в края на тийнейджърската си възраст или на двадесетина години.

Сигнали от възмутени туристи

Полицията реагира на множество сигнали от туристи и местни жители, намиращи се на плажа, но пристигна на мястото, след като мигрантите вече бяха слезли от лодката.

Вчерашният инцидент съвпадна с промяната в позицията на испанското правителство относно непълнолетните мигранти, преминали границата при Сеута на 30 юли.

Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви миналата седмица, че тези, които са влезли в северноафриканския анклав на Испания, ще бъдат изпратени обратно в Мароко.

Но за една нощ стана ясно, че лявото коалиционно правителство на Педро Санчес ще позволи на 500 непълнолетни да се преместят на континента. Решението беше критикувано от опозиционните политици.

Въпреки че повечето от приблизително 72 500 мигранти, които са доплували до Сеута при масовото преминаване в края на миналия месец, впоследствие се завърнаха в Мароко, хиляди останаха, като много от тях създадоха импровизирани лагери на плаж, който тази сутрин полицията започна да разчиства при мащабна операция за сигурност.