Мароко задържа над 100 мигранти на път към Сеута, 61 души са арестувани (ВИДЕО)

Мароканската полиция за борба с безредиците залови в събота над 100 мигранти, предимно от Субсахарска Африка, докато се опитваха да достигнат границата със Сеута, арестувайки 61 души за подбуждане към незаконна миграция, съобщава El País.

"Не са harraga", уверява един минувач, използвайки мароканския унизителен термин за африканските мигранти, които искат да преминат в Европа. На около 16 километра по шосе от границата с Мелиля, в Надор – най-големият град в околността с 158 000 жители – мигрантите от Субсахарска Африка не се виждат по улиците. Не се виждат, но са там. Католическата църква "Сантяго ел Майор" е затворена, но в прилежаща зала, нещо като полутъмно гаражно помещение, шест жени тази сутрин се учат да четат и пишат на френски, като една от тях е с бебе до себе си. Шестте жени изразяват уплаха при появата на журналистите. Те предпочитат да не говорят, а и хората, които се грижат за тях, също не искат да го правят.

"Те са в абсолютна опасност. Една обикновена снимка може да ги изложи на риск", обяснява френската монахиня, която им е учителка и не желае да назове името си.

Тя разказва за условията, в които пристигат някои от мигрантите, които минават през епархийската служба, и за грижите, които получават. Лекуват ранените и приютяват също жени, които са родили или са на път да родят в нехигиенични условия. Много от жените са били жертви на трафик и се нуждаят от защита, посочва монахинята.

"Сантяго ел Майор" не е чужд на случая с преминаването на повече от 1 300 души на 30 юли в Мелиля. Този месец са оказали помощ на 18 сенегалци, които са били част от по-голяма група и са се опитали да достигнат испанската граница. Мароканските сили са им попречили. Някои са пристигнали ранени и гладни.

Повечето от мигрантите, на които оказват помощ, живеят при приятели в малки апартаменти в самия Надор, които монахинята описва като „напълно нехигиенични и мизерни“. Според нея вече няма хора, които да живеят в горите, както тези, които години наред бяха част от миграционния пейзаж в околностите на Надор.

🇲🇦🇪🇸 Marruecos asegura haber frustrado un intento de entrada de cientos de inmigrantes hacia territorio español y afirma haber detenido a 110 inmigrantes. Sin embargo lo que han hecho realmente es disolver varios asentamientos que estaban en los montes cercanos a la frontera con… pic.twitter.com/7Z0Sf3RwIP — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) August 15, 2026

Енорията поддържа от години служба за подпомагане на мигранти, която предлага медицински прегледи, психологическа и социална помощ, спешно настаняване и съдействие при административни процедури и подаване на молби за убежище. Тя се грижи и за жени, жертви на насилие или трафик. През нея минават хора от различни страни от Субсахарска Африка, а също и палестинци. Извънтези помещения обаче присъствието на мигранти е трудно да се забележи.

"Сега има по-малко", казва 78-годишният Тафик на безупречен испански, докато пие кафе със захар в центъра на Надор, бивш град от испанския протекторат. Учил е в Училището за изящни изкуства в Севиля и с тревога е следил неотдавнашните събития в Сеута и Мелиля. Сега, уверява той, "нещата са доста спокойни".

Спокойствието в Надор се променя по пътя към Бени Ензар. Пътят е осеян с полицейски и силови автомобили, а по него има контролни пунктове с полицаи в цивилни дрехи. Вече в Бени Ензар днес липсват обичайните деца, които продават дъвки по един дирхам по улиците, с испанската ограда на заден план.

Броят на медицинските грижи за мигранти в Сеута се увеличава до 322

След няколко дни на спад в броя на медицинските грижи за пристигналите в Сеута мигранти, през последните 24 часа се наблюдава увеличение – обслужвани са 322 души, без никакви значими инциденти, според информация на Националния институт за здравно управление (Ingesa).

Мароканските сили са заловили 111 мигранти, предимно от страните на юг от Сахара, които се опитвали да достигнат границата с Сеута, и са задържали 61 души за подбуждане към нелегална миграция, според марокански източници от службите за сигурност, цитирани от Efe.

Според същите източници от задържаните тази събота в околностите на Фнидек (Кастилехос) 109 са от Субсахарска Африка, а двама са мароканци.

Освен това, допълват те, превантивните операции, проведени през последните дни от Главната дирекция за национална сигурност, са позволили задържането на 61 заподозрени в подбуждане и насърчаване на призиви за нерегламентирана миграция чрез социалните мрежи.

Голям екип от Министерството на интеграцията, социалното осигуряване и миграцията ще замине в следващите дни за Сеута, за да се заеме спешно с пускането в експлоатация на няколко временни приемни центъра, предназначени за хилядите мигранти, които все още са разпръснати из града след масовото пристигане на 30 юли.

🚨🇪🇸CEUTA | NUEVO INTENTO DE ASALTO A LA FRONTERA Grupos de migrantes avanzan por las colinas hacia la valla de Ceuta, a pesar del fuerte despliegue del ejército marroquí. pic.twitter.com/FDMXjhhNiU — Dani Lerer (@danilerer) August 15, 2026

Пристигането на тази делегация от министерството, която ще придружава министъра Елма Саиз по време на посещението ѝ в Сеута следващия понеделник, ще има за една от основните си цели да анализира на място различните места, които се обмислят за обособяване на тези центрове, и да определи кои от тях могат да бъдат подготвени най-бързо.

Намерението на правителството е да започне поетапно въвеждане в експлоатация на няколко центъра, с цел поне два от тях, с общ капацитет от близо хиляда души, да бъдат готови за работа през следващата седмица, между 17 и 23 август.

Търсенето на подходящи места се превърна в едно от основните препятствия за администрациите, както поради малките размери на Сеута – около 19 квадратни километра, така и поради отхвърлянето, което възможните местоположения предизвикват сред местните жители.