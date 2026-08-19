ЕС подкрепя репатрирането на непълнолетни мигранти от Сеута в Мароко

Европейската комисия потвърди, че всички лица, пребиваващи незаконно в Сеута, ще бъдат върнати след масовия приток на мигранти, настъпил в края на юли.

"Сега приоритетът за испанските и мароканските власти е да запазят контрола върху ситуацията и да осигурят бързото връщане на всички, които пребивават незаконно в Сеута“, заяви във вторник на брифинг говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерт.

Съществуват и разпоредби за връщането на мигранти, пребиваващи незаконно на територията, включително непридружени непълнолетни лица, отбеляза говорителят, цитиран от Euronews.

Миналата седмица испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка оцени броя на незаконните мигранти, оставащи в Сеута, на приблизително 5000 души, включително 1898 непълнолетни.

Испанските власти обещаха да върнат в страните им на произход всички, които се намират незаконно в Сеута, като заявиха, че никой няма да бъде прехвърлен към континенталната част на Испания.

По-рано този месец мароканските власти заявиха, че са готови да си сътрудничат с Испания и други партньори от ЕС, за да улеснят връщането на непридружените мигранти.

Освен това Ламерт посочи, че занапред Европейската комисия ще залага на превенцията и възпирането, като работи с платформи и организации за проверка на факти, "за да се противопостави на престъпните мрежи, разпространяващи дезинформация“, и "да засили борбата срещу трафика на мигранти“.

В публикация в платформата X в понеделник, европейският комисар Магнус Брунер заяви, че Испания върши "важна и необходима работа“ по охраната на общите външни граници на ЕС.

Брунер също така потвърди готовността на ЕС да разгърне сили на Frontex и Европол.