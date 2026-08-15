Мароко осуети нов масов наплив за преминаване към Сеута

Мароканските сили за сигурност са осуетили опит на стотици мигранти да преминат незаконно границата със Сеута, съобщи ЕФЕ, цитирана от БГНЕС.

По данни на агенцията инцидентът е станал в планински район. Силите за сигурност са разпръснали мигрантите, които към момента остават в района.

По-рано в социалните мрежи се появиха съобщения за подготовка на нов опит за масово незаконно преминаване към автономния испански град. Заради това Мароко и Испания засилиха мерките за сигурност по границата със Сеута.

В края на юли десетки хиляди мигранти успяха да достигнат града, като част от тях преминаха с плуване, а други - пеша, заобикаляйки вълнолома, който отделя Сеута от Мароко.

На фона на кризата Мадрид разположи военни, които да подпомогнат охраната и сигурността в града.

Смята се, че по-голямата част от мигрантите вече са се върнали в Мароко, но според испанските власти около 5000 души може все още да се намират в Сеута.