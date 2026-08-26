Шофьор намушка колоездач във врата след спор в Париж

Шофьор е намушкал колоездач във врата след конфликт на пътя в Париж, съобщиха френските власти. Случаят отново повдигна темата за т.нар. "моторизирано насилие" и напрежението между автомобилисти и велосипедисти във френската столица.

Инцидентът е станал на 25 август. По данни на прокуратурата двамата мъже първо си разменили обиди, след което колоездачът ударил шофьора през прозореца на автомобила.

Тогава водачът извадил нож и замахнал към врата на велосипедиста.

Разследват опит за убийство

След нападението шофьорът избягал от мястото, но по-късно е бил задържан от полицията.

По случая е започнало разследване за опит за убийство, предаде Le Monde.

Колоездачът е откаран в болница, но по-късно е изписан. Нараняванията му са повърхностни.

Париж отново говори за насилието срещу велосипедисти

Кметът на Париж Еманюел Грегоар осъди нападението и заяви, че подобни случаи се случват "твърде често".

"Борбата с моторизираното насилие ще продължи неуморно, защото пътищата и улиците трябва да бъдат пространства на уважение и безопасност за всички", написа той в X.

Организацията Paris en Selle, която защитава интересите на велосипедистите, също изрази подкрепа за пострадалия.

Темата е особено чувствителна във Франция след смъртта на Пол Вари през 2024 г. Той беше прегазен от шофьор след конфликт на пътя.

След случая близо 1000 души излязоха на демонстрации в различни френски градове с призив за повече мерки срещу насилието над велосипедисти и за намаляване на напрежението по улиците.