Шофьор намушка колоездач във врата след спор в Париж

Шофьор е намушкал колоездач във врата след конфликт на пътя в Париж, съобщиха френските власти. Случаят отново повдигна темата за т.нар. "моторизирано насилие" и напрежението между автомобилисти и велосипедисти във френската столица.
Инцидентът е станал на 25 август. По данни на прокуратурата двамата мъже първо си разменили обиди, след което колоездачът ударил шофьора през прозореца на автомобила.
Тогава водачът извадил нож и замахнал към врата на велосипедиста.
Разследват опит за убийство
След нападението шофьорът избягал от мястото, но по-късно е бил задържан от полицията.
По случая е започнало разследване за опит за убийство, предаде Le Monde.
Колоездачът е откаран в болница, но по-късно е изписан. Нараняванията му са повърхностни.
Париж отново говори за насилието срещу велосипедисти
Кметът на Париж Еманюел Грегоар осъди нападението и заяви, че подобни случаи се случват "твърде често".
"Борбата с моторизираното насилие ще продължи неуморно, защото пътищата и улиците трябва да бъдат пространства на уважение и безопасност за всички", написа той в X.
Организацията Paris en Selle, която защитава интересите на велосипедистите, също изрази подкрепа за пострадалия.
Темата е особено чувствителна във Франция след смъртта на Пол Вари през 2024 г. Той беше прегазен от шофьор след конфликт на пътя.
След случая близо 1000 души излязоха на демонстрации в различни френски градове с призив за повече мерки срещу насилието над велосипедисти и за намаляване на напрежението по улиците.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.