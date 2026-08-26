Ловците от "Човешкото сафари" в Сараево общували с кодови имена

Богати ловци, които са плащали, за да стрелят по жени и деца в Сараево през 90-те години на миналия век, са използвали кодовата дума "елен", за да обозначат човешката си плячка, твърди свидетел.

Собственичката на хотел за нощувка със закуска в Триест, в североизточна Италия, твърди, че е приютила ловците, които според нея са били добре облечени, "богати и арогантни", докато пътували, за да участват в "Сараево Сафари".

Италианката, чието име не е разкрито, е поредният свидетел, който твърди, че богати европейски ловци са плащали огромни суми на сръбски бойци, за да се присъединят към снайперисти, убиващи босненци, хванати в капан в обсадения град Сараево по време на Балканските войни. Други свидетели твърдят, че ловците са плащали допълнително, за да стрелят по деца, и са празнували убийствата си до късно през нощта в контролираните от Сърбия части на Сараево, преди да се приберат.

Магистратите в Италия са започнали разследване на стрелбите, използвайки доказателства, събрани в неотдавнашна книга "I cecchini del weekend" ("Снайперистите през уикенда") от италианския автор Ецио Гавацени, чиито източници включват бивш служител от босненското разузнаване. Магистратите досега са разпитали четирима заподозрени.

В Австрия се провежда паралелно разследване на заподозрени австрийски снайперисти, а магистрати от цяла Европа се срещнаха през юни, за да координират разследванията.

Според Гавацени, жената от Триест е направила твърденията си миналата седмица на среща с автора и Гуидо Салвини, адвокат, който действа като граждански ищец от името на град Сараево и предоставя нови свидетелски показания на италианските магистрати.

"Тя е работила в хотела в началото на деветдесетте години и е била свикнала с ловци, преминаващи през Словения и Хърватия, които са знаели какви животни да ловуват през кои сезони", каза Гавацени пред The ​​Times. "След това тя започнала да вижда богати и арогантни ловци, пристигащи със скъпи дрехи, часовници и пушки, които знаели малко за лова. Те ѝ казали, че ще ловуват елени, но тя знаела, че е грешен сезон, след което осъзнала, че "елен" е код за хора, когато разкрили, че планират да стрелят по жени и деца в Сараево. Тя каза, че ловците пътували с водачи, които никога не са говорили с нея и не са се хранили с групата."

Гавацени каза, че жената, която сега е на около шейсет години, му е казала, че ловците са се наричали "стрелец" ("strelac")- сърбохърватската дума за стрелец с лък, която според него е използвана от друг свидетел, с когото е разговарял.

Жената твърди, че е съобщила за ловците в полицията по това време, но не е започнато разследване.

Отделно, авторът каза, че двама свидетели в Швейцария са му разказали как търговец на антики в Лугано, близо до италианската граница, им е разкрил, че има приятели през 90-те години, които са се присъединили към стрелбата в Сараево.

"Търговецът на антики отказа да говори с мен, но сега дадох името му на разследващите в Италия и бях разпитан за мъжа от швейцарски магистрати", каза той.

Свидетелите казали на Гавацени, че ловците са били група от четирима до петима души, включително швейцарци и италианци. от района на Брианца в Ломбардия.

Нарастващият брой твърдения, направени от Гавацени и други, бяха оспорени от публикации, включително уебсайта Balkan Insight, който миналия месец заяви, че стрелбите "все още са в сферата на слуховете".

Сайтът цитира източници, предполагащи, че човешките сафарита може да са се случили, но са включвали много по-малко от стотиците, за които Гавацени разказва.

Сайтът също така критикува италианския автор за използването на анонимни източници. Гавацени отговори, че е предал имената на някои интервюирани на разследващите и няма да ги разкрие, докато разследването не приключи.