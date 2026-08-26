Не е само танкер: Китайският YY-20A разкри нова способност за командване на изтребители

Китайските държавни медии разкриха, че техният самолет-танкер YY-20A е изпълнявал командна роля във въздуха по време на разполагането на изтребители J-16 от Военновъздушните сили на Народноосвободителната армия в Египет за учението „Орлите на цивилизацията 2026“. Описан като действащ като "въздушен команден възел", способността му да допринася за командването и координацията, в допълнение към осигуряването на презареждане във въздуха, може да го направи значително по-ценен за операции, отколкото се смяташе досега. Y-20 в момента е най-големият в света самолет-танкер и тежкотоварен самолет, произвеждан в световен мащаб, и бързо навлиза в експлоатация, за да формира гръбнака на китайския флот, пише MWM.

Китайските сили са изминали повече от 6000 километра, за да достигнат до Египет, по време на които самолет-танкери YY-20A са зареждали изтребители J-16, което им е позволило да участват в задгранично учение, без да се налагат множество междинни спирки. Коментирайки възможностите на YY-20A, CCTV съобщи:

"Танкерът е изпълнявал задачи по презареждане с гориво във въздуха и е служил и като въздушен команден възел", което показва, че е бил интегриран в архитектурата за командване и контрол във въздуха по време на прелитането на дълги разстояния.

Степента, до която се разчита на самолетите за подобни роли, остава несигурна.

Въздушното командване и контрол обикновено се свързва със специализирани самолети за специални мисии,

като например китайския KJ-500, който е специално проектиран да осигурява функции за ранно предупреждение във въздуха, управление на бойни действия и командване. Други самолети със специални мисии осигуряват възможности за електронна война, разузнаване и комуникации. Новоразкритата роля на YY-20A следователно изглежда представлява допълнителна способност, а не заместител на тези специализирани платформи. Тя допълва най-голямото в света натрупване на самолети за предупреждение и контрол във въздуха, което в момента се организира от Китай.

Китайски източници не са разкрили публично дали YY-20A носи специално сменяемо комуникационно оборудване, допълнителни оператори, специализирани връзки за данни или други системи за мисията за разполагането. Пекин също така не е посочил, че танкерът притежава нещо, което се доближава до пълните сензорни и бойни възможности на KJ-500. По-рано през август китайските държавни медии подчертаха способността на Y-20B да превключва между транспортна конфигурация и конфигурация за зареждане с гориво във въздуха и обсъдиха възможността за използване на платформата за допълнителни мисии, включително електронна война и ранно предупреждение във въздуха. Специализирана система за радиоелектронна и електронно-реактивна борба (AEW&C), базирана на Y-20, KJ-3000, също в момента е в процес на напреднали полетни изпитания.