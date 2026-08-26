10 момчета с качулки пребиха непълнолетен заради футболна тениска

Непълнолетно момче от София е било нападнато и пребито от група младежи в двора на училище в Лясковец, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 22:00 ч. във вторник от самия пострадал, предава NOVA.

По първоначални данни към него се приближили около 10 момчета, облечени в тъмни дрехи и с качулки.

Повод за агресията станала тениската на момчето, на която било изписано името на български футболен отбор.

Групата скъсала дрехата и нанесла побой на непълнолетния.

Пострадалият е прегледан във филиала за Спешна медицинска помощ в Горна Оряховица. Установени са разкъсно-контузни рани и охлузвания.

Полицията продължава издирването на извършителите. По случая е образувано досъдебно производство.