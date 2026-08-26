Украйна има ново оръжие: Софтуерът "Делта", който командва хиляди дронове

Екраните, показващи кадри на живо от дрона от бойното поле, трепкаха с кадри, обозначени с различни цветове: зелено за руската техника, синьо за украинските сили, оранжево, когато беше трудно да се разграничат свои и чужди. Тогава един кадър светна в червено, показвайки руски войник, който тичаше покрай линията на дърветата. Украинските войски, наблюдаващи от подземен команден пункт на източния фронт, се задействаха. Дежурният офицер въведе координатите на руския войник в компютър. Това автоматично постави маркер с формата на ромб върху цифровата карта на бойното поле, видим за всички подразделения в околността. В рамките на минути три атакуващи дрона бяха във въздуха и се приближаваха, пише NYT.

Първият дрон пропусна целта. Но дежурният офицер от Първия отделен щурмов полк на Украйна предаде координатите на мястото за удара и видеозапис от атаката на екипите с дронове от две други подразделения, за да могат те да се опитат да унищожат руския войник.

Тази зловеща поредица от събития – откриване, проследяване, удар – зависеше изцяло от мощен софтуер, разработен от Украйна, наречен "Делта".

Софтуерът събира потоци от разузнавателна информация от бойното поле, включително видеопотоци от дронове, радиопрехвати и сателитни изображения, в една единствена платформа, която помага за откриването на цели. След това системата разпределя целите към хиляди разузнавателни и атакуващи дронове, които летят денонощно, като по този начин спомага за създаването на "зона на унищожение" с ширина от мили, където всичко, което се движи, може да бъде забелязано и ударено в рамките на секунди.

Полковник Артем Мартиненко, който ръководи разработването на софтуера за украинското министерство на отбраната, нарече "Делта" "нервната система" на армията от дронове, която е довела руското настъпление до почти пълен застой.

Западните въоръжени сили започнаха да обръщат внимание на това. Даниел Дрискол, секретарят на американската армия, определи софтуера като „абсолютно невероятен“ и призна, че американските сили се опитват да наваксат.

Силите на НАТО осъзнаха тази разлика миналата година по време на учение в Естония, при което украински подразделения с дронове нанесоха тежки загуби на формиранията на алианса в симулациите.

Експертите твърдят, че софтуер като „Делта“ е следващата граница във военното дело. Тъй като бойното поле вече е пренаселено с дронове, победата зависи не толкова от броя на разгърнатите дронове, колкото от това колко бързо могат да бъдат изпратени да нанесат удар. Киев и Москва се състезават за създаването на най-добрата система, като и двете страни залагат на изкуствен интелект, за да получат предимство.

Началото на "Делта" датира от преди повече от десетилетие.

През 2014 г. група украински доброволци, воюващи срещу подкрепяните от Русия сепаратистки сили в Източна Украйна, експериментираха с разузнавателни дронове. Идеята беше да се подобри насочването на артилерията и да се заменят остарелите инструменти като биноклите.

Но данните, събрани от дроновете, се предаваха твърде бавно. Предаването на разузнавателната информация към артилерийските подразделения изискваше верига от радиосъобщения. До момента, в който можеше да се открие огън по дадена цел, тя често вече беше изчезнала, каза Ярослав Хончар, съосновател на групата "Аеророзвидка".

Групата създаде "Делта" като решение на проблема. Софтуерът започна като споделена цифрова карта, върху която можеха да се отбелязват точно целите. НАТО финансира инициативата, каза г-н Хончар, с надеждата да насочи Украйна към собствената доктрина на алианса за бърза координация на силите на бойното поле.

Докато колони от руски войски се устремяваха към украинската столица Киев, Хончар беше призован да помогне за откриването на слабите им места. Работейки от щаб в почти обкръжения град, той използва "Делта", за да превърне потока от разузнавателна информация, включително сигнали от цивилни, наблюдаващи как танкове преминават покрай домовете им, в картина в реално време на настъплението на Москва. В рамките на няколко дни украинските контраатакуващи части нанесоха удари по по-уязвимите места, принуждавайки руските войски да се оттеглят.

"Делта" показа как по-острото наблюдение на бойното поле може да помогне за победата над много по-голяма сила, каза Хончар. Оттам системата се разпространи в цялата армия, превръщайки се до миналото лято в унифицираната система за управление на бойното поле на Украйна.

Системата беше демонстрирана една сутрин наскоро в командния пункт на Първия отделен щурмов полк, където десетки екрани придаваха на подземния бункер вид на център за контрол на въздушното движение.

Дежурните офицери седяха зад екраните и въвеждаха данни в лаптопите си. Един от тях носеше три слушалки, две върху ушите си, една около врата си, докато координираше подразделенията на терен. По пода бяха разхвърляни наполовина смачкани кутии от енергийни напитки.

Целта е следващото подразделение да види тази история, за да не нанесе удар по обект, който вече е изведен от строя, или да не повтаря тактики, които са се провалили. Това е стар проблем: американските войски, пристигащи в Афганистан, често повтаряха грешките на подразделенията преди тях, защото информацията не беше предадена правилно.

Чрез обединяването на средствата за разузнаване и нанасяне на удари „Делта“ също така е съкратила това, което войниците наричат "веригата на унищожение" - времето между засичането на целта и поразяването ѝ. Началникът на щаба на един батальон от украинския корпус „Хартия“ заяви, че преди това са били необходими поне 20 минути от момента, в който дадена единица е докладвала за позиция на врага, до изстрелването на първите артилерийски снаряди. Сега това отнема от три до пет минути.

Катерина Бондар, старши научен сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, заяви:

"Колкото по-бърза е веригата на унищожение, толкова по-голяма е вероятността да спечелиш."

Бондар твърди в неотдавнашна статия, че софтуерът, а не дроновете, ще определи бъдещето на войната. Тя каза, че Русия разработва еквивалент на „Делта“, но че Украйна запазва предимство. Тя предупреди, че западните въоръжени сили трябва бързо да наваксат, иначе рискуват да останат назад.

Украински офицер, участвал в ученията на НАТО в Естония миналата година, си спомни как е наблюдавал как военни превозни средства се появяват без прекъсване на интерфейса на "Делта", само на едно кликване разстояние от унищожение.Това, което помогна за толкова бързото засичане на тези превозни средства, добави "Кроу", беше изкуственият интелект, който Украйна се стреми да интегрира в "Делта".

Силите на Киев обучават инструменти за откриване на цели с изкуствен интелект въз основа на милиони часове видеозаписи от бойното поле, събрани от дронове. Длъжностните лица заявяват, че искат изкуственият интелект да бъде вграден в цялата система „Делта“, за да помага на командирите да вземат по-бързи решения, основани на данни.