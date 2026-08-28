Гърция вдигна два F-16 заради турски дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство

Турски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Безпилотният летателен апарат е прелетял тази сутрин в района на Егейско море между островите Самотраки и Лимнос.

Гръцките военновъздушни сили незабавно са мобилизирали два изтребителя F-16, за да локализират, идентифицират и прехванат дрона.

Безпокойство е предизвикал фактът, че дронът се е движил в близост до летището в Александруполис в момент, в който пътнически самолет на гръцките авиолинии "Иджиън еърлайнс" (Aegean Airlines) се е приготвял да излети.

Координацията между Гражданска авиация и гръцките изтребители са позволили дронът да бъде отстранен, без да се създаде опасност за сигурността на гражданския полет.

Като предпазна мярка на самолета на гръцката авиокомпания е било наредено да следва алтернативен маршрут и да поддържа ниска височина, докато районът се освободи. Впоследствие летателният апарат е възобновил нормалния си маршрут и е продължил към международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина.

(БТА)