BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 96

Гърция вдигна два F-16 заради турски дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство

Безпилотният летателен апарат е прелетял тази сутрин в района на Егейско море

28.08.2026 | 16:24 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Турски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Безпилотният летателен апарат е прелетял тази сутрин в района на Егейско море между островите Самотраки и Лимнос.

Гръцките военновъздушни сили незабавно са мобилизирали два изтребителя F-16, за да локализират, идентифицират и прехванат дрона.

Безпокойство е предизвикал фактът, че дронът се е движил в близост до летището в Александруполис в момент, в който пътнически самолет на гръцките авиолинии "Иджиън еърлайнс" (Aegean Airlines) се е приготвял да излети.

Координацията между Гражданска авиация и гръцките изтребители са позволили дронът да бъде отстранен, без да се създаде опасност за сигурността на гражданския полет.

Като предпазна мярка на самолета на гръцката авиокомпания е било наредено да следва алтернативен маршрут и да поддържа ниска височина, докато районът се освободи. Впоследствие летателният апарат е възобновил нормалния си маршрут и е продължил към международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Гърция Турция дрон
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem