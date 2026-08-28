ИПБ: Над 1,19 млрд. евро струват загубените животи при ПТП през 2025 г.

Нов доклад на Института за пътна безопасност показва, че загубените човешки животи при катастрофи през 2025 г. струват на българското общество над 1,19 милиарда евро. През 2025 г. в България са регистрирани 6655 тежки ПТП, с 456 загинали (средно по 1,25 души на ден или по един загинал на всеки 19 часа) и 8 295 ранени. Въпреки че произшествията намаляват с 7,2%, а загиналите с 4,6% спрямо 2024 г., България продължава да бъде сред държавите от ЕС с най-висока смъртност.

Новият аналитичен доклад на ИПБ е базиран на официалните данни на НСИ и МВР и европейската методика за икономическа оценка на външните разходи от транспорта.

Прилагайки актуализираните ценовите равнища към 2026 г. европейски стойности за социално-икономическа цена:

1 загинал струва на обществото €2,62 млн.

1 тежко ранен струва €367 хил.

1 леко ранен струва €28,4 хил.

Общата цена само на загубените 456 човешки живота през 2025 г. възлиза на приблизително 1,19 милиарда евро. Тази сума не включва разходите за медицинско лечение, административните и съдебните разходи, материалните щети по автомобилите и инфраструктурата, загубата на обща производителност и забавянията от задръствания, с които общата обществена цена на травматизма надхвърля 2 милиарда евро годишно.

Докладът разкрива и друг тревожен извод: въпреки намаляването на общия брой катастрофи, тежестта на последствията се увеличава – съотношението между загинали и тежки ПТП се покачва от 6,66% през 2024 г. на 6,85% през 2025 г.

Анализът на ИПБ категорично показва, че пътната безопасност не трябва да се разглежда единствено като статистически или социален проблем, а като ключов икономически приоритет. Всяко целево инвестиране в безопасна инфраструктура, ефективен контрол и превенция носи директна възвръщаемост за държавата и гражданите под формата на спестени обществени ресурси.

Според ИПБ инвестициите в безопасна инфраструктура и ефективен контрол могат да спестят на обществото до 600 милиона евро годишно. Организацията настоява мерките да се оценяват според предотвратените смъртни случаи, а не според броя на леките инциденти.