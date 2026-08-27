Тръмп обяви извънредно положение и забрани чуждестранно оборудване в електрическата мрежа на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която обявява национално извънредно положение и забранява използването на чуждестранно оборудване в електрическата мрежа на САЩ, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Заповедта цитира това, което Белият дом определи като "необичайна и изключителна чуждестранна заплаха", породена от произведени в чужбина системи за насипно захранване, които могат да представляват уязвимост за националната сигурност.

Заповедта на Тръмп, най-новият пример за подхода на Вашингтон за справяне с технологичните заплахи, породени от Китай, следва решението на Европейската комисия (ЕК) по-рано тази година да забрани използването на произведени в Китай инвертори от публично финансирани енергийни проекти.

Миналата година Ройтерс съобщи, че американски експерти са открили нелоялни комуникационни устройства, които не са посочени в продуктовата документация, в някои китайски инвертори за слънчева енергия. Те са разглобили оборудване, свързано към мрежи, за да проверят за проблеми със сигурността.

"Аз... намирам, че ситуацията по отношение на чуждестранните доставки на електрическо оборудване за системи за захранване на едро представлява необичайна и извънредна заплаха, чийто източник е изцяло или съществена част извън Съединените щати, за националната сигурност, външната политика и икономиката на Съединените щати и с настоящото обявявам национално извънредно положение във връзка с тази заплаха", каза Тръмп.

Съгласно заповедта, определено произведено в чужбина електрическо оборудване за системи за захранване на едро, включително свързан критичен софтуер и цифрови възможности, които биха могли да представляват киберсигурност или оперативни рискове, ще бъдат забранени за закупуване или инсталиране в Съединените щати, се казва в изявление на Белия дом.

Заповедта също така изисква от министъра на енергетиката на САЩ да наложи условия за продължаващото използване и експлоатация на такова оборудване, за да се отговори на опасенията, установени от администрацията на Тръмп, добави Белият дом.