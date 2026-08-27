Дроновете промениха войната в Украйна: Ранените вече трябва да оцеляват без бърза евакуация

Украинските сили променят начина, по който се обучават да оказват медицинска помощ на ранени войници, тъй като интензивното присъствие на дронове все повече усложнява евакуацията на ранени от бойното поле.

Районът около фронтовите линии се е превърнал в това, което украинските официални лица и войници описват като „зона на смърт“, където дроновете постоянно наблюдават и набелязват всичко, което се движи, включително ранени войници и онези, които се опитват да ги спасят – с прецизни удари.

Евакуацията на ранени войници от бойното поле и без това беше огромно предизвикателство. Първият самостоятелен медицински батальон на Украйна – подразделение, специализирано в евакуацията на ранени от фронтовата линия, заяви пред Business Insider в преведени коментари, че появата на „зоната на смъртта“ е обърнала наопаки отдавна установените теории за това как да се справяме с оказването на медицинска помощ на бойното поле.

Сроковете за евакуация на ранените са станали още по-непредсказуеми, което принуждава батальона да подготвя войници и медици за сценарии, при които бързото извеждане няма да е възможно.

Сега нормата е т.нар. продължителна грижа за ранените. Тя изисква от войниците и бойните медици не само да осигурят първоначална стабилизация, но и да се грижат за ранения в продължение на по-дълъг период, заяви говорител на батальона, който помоли да не бъде назован по съображения за сигурност.

С оглед на това батальонът вече обучава на преоценка на турникета на базово ниво, за да намали риска от усложнения, свързани с турникета, включително намален кръвен поток и ампутация, които биха могли да възникнат по време на продължителна евакуация.

По време на войните в Ирак и Афганистан военните медици от САЩ поставяха турникет, без изобщо да мислят за премахването му, тъй като ранените войници можеха да бъдат бързо евакуирани към по-високо ниво на медицинска помощ. В Украйна това често не е възможно. Когато евакуацията не е възможна, оставянето на турникета за прекалено дълго време може да бъде също толкова вредно, колкото и кървенето, което той трябваше да спре.

Украинският медицински батальон заяви, че разработва и телемедицина, за да се справи с медицинските проблеми, когато евакуацията се забави. В такива случаи войникът, който остава при ранения, може да се свърже дистанционно с опитни медици за клинична подкрепа, каза говорителят.

Те заявиха, че батальонът преминава от фокус върху стабилизиране на ранения за бърза евакуация към модел, при който войниците трябва да са подготвени да поддържат ранения жив толкова дълго, колкото е необходимо. В зависимост от условията на бойното поле това може да отнеме дни.

За страните от НАТО забавената евакуация на ранени е в рязък контраст с традиционната медицинска помощ по време на войните след 11 септември.

По време на тези войни съюзническите сили разполагаха с въздушно превъзходство за медицинска евакуация с хеликоптери и достъп до обширни, напълно оборудвани бази. Съюзниците започват да осъзнават, че това може да не е така в бъдещи конфликти.

Украински и западни военни заявиха пред Business Insider миналата година, че интензивното използване на дронове е направило изключително трудно осигуряването на достъп на ранените войници до медицинска помощ в рамките на "златния час" – първите 60 минути след тежка травма, когато лечението може да определи дали те ще оцелеят или ще умрат.

Украинските войници преди разчитаха на прикритието на тъмнината или на неблагоприятни метеорологични условия, за да евакуират ранените от фронтовите линии. През последните месеци обаче обстановката с дроновете се влоши, което затруднява евакуацията дори и в такива ситуации.

Тъй като бойното поле става все по-смъртоносно за хората, Украйна все повече разчита на дистанционно управлявани наземни роботи за евакуацията на ранени войници от зоната на смъртта, което намалява риска за медицинските екипи, които иначе биха били натоварени със задачата да влязат в среда с висока степен на заплаха, за да окажат медицинска помощ.

Brave1, украинската иновационна платформа, подкрепяна от държавата, стартира миналата година програма, чрез която войниците могат да печелят точки чрез използването на наземни роботи за евакуация на ранени, които след това могат да използват за закупуване на военна технология от дигитален пазар за оръжия.

Представител на Brave1 заяви пред Business Insider, че програмата е създала стимули за подразделенията да заменят хората с наземни роботи при опасни мисии, където това е възможно, като част от по-широка инициатива в украинската армия в тази насока.

Подобно на други украински подразделения, 1-ви медицински батальон също промени подхода си към евакуацията на ранени — преминавайки от пикапи и бронирани превозни средства към пехотни екипи, а сега и към наземни роботи.

Наземните роботи обаче са несъвършено решение и не елиминират риска изцяло за Украйна. Русия осъзнава, че тези машини все повече се превръщат в крайъгълен камък на подхода на Киев към грижата за ранените и логистичните мисии, което ги превръща в приоритетни цели, заяви говорителят на батальона.

Той посочи, че тази промяна е принудила батальона непрекъснато да адаптира начина, по който планира мисиите, избира маршрутите и използва наземните си роботи, за да изпреварва Русия.