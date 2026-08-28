Кралят е мъртъв, да живее кралят: Кой е Хокон и какво предстои за монархията

Престолонаследникът Хокон се възкачва на престола в момент, когато семейството му е разтърсвано от два големи скандала. Новият крал дълги години се бори да приеме статута си.

"Да, бях член на кралското семейство, но не исках да говоря за това. В училище това ме караше да се чувствам неспокоен“, пише той в автобиографията си, издадена през 2023 г., спомняйки си годините в държавно начално училище през 80-те години на миналия век.

С течение на времето принцът, който от днес вече е крал, израства в ролята си: става престолонаследник през 1991 г. и поема повече кралски задължения, докато здравето на баща му отслабва.

Процесът на адаптиране обаче е дълъг и на моменти труден, пише в анализа си Ройтерс.

Далеч от дома

Като дете той предпочитал да не привлича вниманието, "защото точно тогава нещата се объркваха. Вниманието - нека другите си го имат“, пише той.

Решава да не тръгва по стъпките на баща си и дядо си към Оксфордския университет в Англия, а вместо това се записва в Калифорнийския университет в Бъркли.

Искал е да бъде "възможно най-далеч“ от дома си. Други притегателни фактори били музикалната сцена в Калифорния – включително един незабравим концерт на родения в Бруклин рапър Nas, охраняван от засилено полицейско присъствие в разгара на хип-хоп враждата между Източното и Западното крайбрежие.

А и сърфингът. "Във водата можех да бъда себе си“, споделя в биографията си новият крал.

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Скоро след завръщането си в Норвегия през 1999 г. той среща бъдещата си съпруга Мете-Марит на музикален фестивал.

Когато връзката им става публично достояние, медиите се фокусират върху факта, че тя е жена без благороднически произход и самотна майка, прекарала голяма част от младостта си по норвежките клубове за хаус музика.

Този шум утихва, след като крал Харалд, който самият се е оженил за жена без благороднически произход, кралица Соня, въпреки възраженията на баща си, публично я приема в семейството.

Хокон споделя, че Мете-Марит му е помогнала да преодолее своята затвореност, и я описва като емоционален противовес на своя аналитичен ум. "Не съм особено добър в общуването. Мете притежава естествен талант. Тя може да влезе в стая и да намери общ език с всеки", пише престолонаследникът.

Двамата сключват брак през 2001 г. и имат две деца - престолонаследничката принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус, както и Мариус - синът на Мете-Марит от предишна връзка.

Семейството над всичко

Повече от две десетилетия по-късно се разрази поредната медийна буря, след като в документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ през януари, фигурираше имейл кореспонденция между Мете-Марит и осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

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Мете-Марит не направи публичен коментар в продължение на седем седмици, а Хокон излезе с изявление, в което посочи, че съпругата му се нуждае от време, за да се съвземе. Когато през март тя все пак даде 20-минутно интервю за обществената медия NRK, той седеше до нея, заявявайки, че бракът е както за "добрите, така и за лошите дни“.

"Мете е грижовна, мъдра и изключително силна. Ето защо винаги ще разчитам на нея като на част от екипа, когато се случи нещо трудно“, каза престолонаследникът.

По същото време, когато се разгръщаше скандалът с Епстийн, синът на Мете-Марит - Мариус Борг Хойби (доведен син на Хокон), беше изправен пред съда по обвинения в изнасилване и домашно насилие – обвинения, които той отричаше.

Хокон направи изявление, в което изрази съчувствие към предполагаемите жертви и заяви, че няма да присъства в съдебната зала.

"Подкрепяме Мариус в ситуацията, в която се намира. Грижим се и за останалите деца“, заяви той пред репортери в кулоарите на кралско посещение и добави: "За мен най-важното през последните дни беше да се погрижа за стадото.“

През юни Мариус беше признат за виновен по две от четирите обвинения в изнасилване и по едно обвинение за домашно насилие, като получи присъда от четири години затвор. И той, и прокуратурата са обжалвали присъдата.

Кралят и съвременната епоха

Днес Хокон стана четвъртият крал на Норвегия в съвременната епоха - период, започнал след референдума, на който страната гласува да стане монархия, а не република, при обявяването на пълна независимост от Швеция през 1905 година.

След този референдум датският принц Карл става норвежки крал Хокон VII, продължавайки поредния номер в списъка на норвежките крале от епохата на викингите и Средновековието.

Носещият същото име правнук на въпросния монарх пише в автобиографията си, че с времето е приел своята публична роля. "Намирам смисъл и радост в нея и мога да се опитам да бъда полезен на другите.“ Ако запази името си, той ще стане крал Хокон VIII, макар че все още може да реши да го промени.

Що се отнася до личния му живот, той споделя, че все още обича водата.

"Като възрастен се чувствам най-щастлив във водата заедно със семейството си. Изпитвам вътрешен мир, когато всички сме заедно и правим това, което обичам най-много: да бъда сред вълните. Нищо не може да се сравни с това усещане", споделя новият крал.

Официалното му име вече е Негово Кралско височество крал Хокон VIII.

53-годишният монарх заяви, че ще запази девиза, използван от предишните поколения на норвежкото кралско семейство. "Ще приема името Хокон VIII и ще запазя същия девиз, който избраха баща ми, дядо ми и прадядо ми: "Всичко за Норвегия“, заяви новият крал, цитиран в съобщение на норвежкото правителство.