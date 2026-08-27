Норвежки генерал с урок от Украйна: НАТО не трябва да допуска изтощителна война

Един от големите уроци, които Норвегия – член на НАТО – е научила от обучението на Украйна как да се бори срещу руската инвазия, е, че не може да си позволи да затъне в такъв вид война, казват нейните офицери.

НАТО е загрижена за руската агресия и възможността от по-нататъшен въоръжен конфликт, а алиансът значително увеличава инвестициите си в отбраната, като същевременно се опитва да почерпи опит от Украйна.

Важният урок за норвежките въоръжени сили е, че трябва да се подготвят, за да предотвратят превръщането на всеки конфликт в подобна изтощителна война, каквато се води в Украйна, заявиха пред Business Insider военни представители, ръководещи операция "Легио"" – многонационалната, водена от Норвегия програма за обучение на украински войници, пише BI.

Майор Джон, оперативният офицер S3, отговарящ за синхронизирането на цялостната тренировъчна операция, заяви:

"Мисля, че най-важното за Норвегия като малка държава е да избегнем да се озовем в ситуацията, в която се намираме сега – със статична, изтощителна война Русия вероятно не може да издържи още една дълбоко изтощителна битка, „губейки 35 000 души на месец", каза Джон, като тази цифра съвпада с приблизителните загуби в Украйна. Но Норвегия, като много по-малка страна с пет милиона души, "няма да съществува като нация за много дълго време, ако това се случи с нас. Затова мисля, че може би ключовото за нас е да избегнем да попаднем в такава ситуация."

Бригаден генерал Атле Молде, командирът, ръководещ оперативната група "Легио", заяви пред Business Insider, че "най-важният извлечен урок е: не се поставяйте в ситуация, в която Украйна трябва да се бори за оцеляването си години наред, понасяйки хиляди и хиляди жертви. Бъдете подготвени."

Това означава да бъдем подготвени на ниво цялото общество. В момента, каза той, "ние не сме подготвени. Нито една западната държава не е подготвена."

Част от тази жизненоважна подготовка е да разполагаме с подходящата технология и тактика,

което означава да вземем само приложимите уроци от войната в Украйна и да пренебрегнем онези, които не са приложими или които Украйна използва поради липса на по-добри варианти.

Става въпрос за подготовка от равнището на обществото чак до подготовката на един-единствен войник да свали дрон с ловна пушка, „и всичко между това“, каза Молде.

Норвегия е съюзник в НАТО, което означава, че разполага със защитата, осигурена от задълженията за колективна отбрана, но трябва да се съсредоточи върху това как да поддържа динамична война, каза Джон, като използва "технологии за противовъздушна отбрана, в които Украйна е на световно ниво", както и системи за противодействие на дронове и мерки за електронна война, за да се гарантира, че механизираните ѝ подразделения все още могат да се придвижват.

Украйна е разработила авангардна технология за бойното поле и оборудване, които съюзниците изучават внимателно, но много от тези способности се появиха едва след като войната вече се беше превърнала в изтощителна, статична битка.

И двете страни са изградили дълбока отбрана, рояци от дронове постоянно наблюдават бойното поле и стана трудно да се съберат в големи групи техника и пехота за мащабни маневри. Районът, който сега обгражда фронтовата линия, редовно се описва като "зона на смъртта".

В проучването на НАТО Future Force Study от юни се посочва, че силите трябва да се подготвят да запазят способността си за маневриране дори при интензивно наблюдение. Много официални лица все още предупреждават, че тежките загуби може да са неизбежни и че въоръжените сили трябва да са способни да оцелеят и в продължителен конфликт по украински модел.

Украйна постигна неочакваното, като оцеля при опита на Русия да превземе столицата и отблъсна войната обратно на изток. Въпреки ограничените възможности в началото по отношение на високотехнологично оборудване от съюзниците, тя устоя на руската инвазия с арсенала си от по-стари системи от съветски дизайн. Оттогава Украйна получи по-голяма подкрепа от Запада — включително артилерия, ракети, танкове и изтребител, но също така инвестира значително в собствената си отбрана.

Оборонната промишленост на Украйна преживя бум, но страната все още се сблъсква с трудна битка, в която пробивите са рядкост, а печалбите на бойното поле често се измерват в стотици метри.

Военните сили на НАТО очакват да избегнат много от предизвикателствата, пред които е изправена Украйна, и разполагат със значителни предимства по отношение на бойната мощ в сравнение с нея, като например по-големи въздушни сили, които биха могли да поемат контрола над въздушното пространство и потенциално да осигурят по-успешен напредък на сушата.

Алиансът обаче признава необходимостта от големи количества евтино въоръжение както за настъпателни, така и за отбранителни действия. Това е още един ключов урок от войната, в която и двете страни произвеждат милиони дронове всяка година.

Норвегия "интегрира украинския опит от фронтовата линия в развитието на собствената си отбрана", заяви през април норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре.