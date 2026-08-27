Как единствената страна от НАТО без собствена армия се готви за война?

Два изтребителя F-16 прелитат над военновъздушната база Кефлавик, а белгийските им знамена се веят в бледото исландско небе. В самолетния хангар американски войски стоят под огромните криле на противолодъчен самолет P-8A Poseidon, докато в морето канадската фрегата HMCS Ville de Québec плава в далечни води. Но има едно очевидно отсъствие от военното учение - исландските войници.

Как би трябвало да изглежда приносът на Исландия към собствената ѝ отбрана

Исландия няма собствена армия, флот или военновъздушни сили. Тя е единствената страна от НАТО без постоянна армия. В продължение на десетилетия островът с население от 400 000 души разчита на алианса и двустранното споразумение за отбрана от 1951 г. със Съединените щати за своята защита, пише The Telegraph.

Но тъй като Русия става все по-настоятелна в Северния Атлантик, Исландия е принудена да се изправи пред въпрос, с който до голяма степен е избягвала: Как трябва да изглежда приносът ѝ към собствената ѝ отбрана?

Въпросът става неотложен, тъй като Исландия се готви да гласува на 29 август дали да възобнови преговорите за членство в ЕС. Поддръжниците твърдят, че по-тесните връзки с Европа биха могли да осигурят още един слой сигурност.

"Ясно е, че ако нещо се случи в Исландия, не сме способни да се защитим", казва пред The ​​Telegraph Гудрун Хафщайнсдотир, лидер на опозиционната Партия за независимост на Исландия.

Учението "Северни Викинг" този месец има за цел да докаже обратното

Двугодишното учение, ръководено от САЩ, събира съюзници от НАТО, за да практикуват защита на критична инфраструктура и корабни пътища около Исландия, като същевременно тестват противоподводна война и противоминни контрамерки. При откриването на учението генерал Алексус Г. Гринкевич, върховен главнокомандващ на НАТО в Европа, напълно подчерта нарастващата заплаха от Северния Атлантик.

"Днес уж руски и китайски изследователски кораби провеждат съвместни патрули, но всички знаем, че те не са тук, за да броят преминаващите през буря (няма морски птици)", каза той.

Торгердур Катрин Гунарсдотир, министър на външните работи на Исландия, повтори предупреждението.

"Русия значително увеличи военното си присъствие в региона, а Китай също демонстрира нарастващ стратегически интерес. НАТО трябва да приеме тази нова реалност", каза тя.

Променящата се среда за сигурност е видима в цялата военновъздушна база, която американците върнаха в Исландия след изтеглянето ѝ през 2006 г., тъй като навсякъде се извършват строителни и развойни дейности.

Близките отношения между САЩ и Исландия бяха очевидни на церемонията по откриването, където бяха изпълнени и двата национални химна - което може да изглежда иронично, предвид заплахите на Доналд Тръмп срещу съседна Гренландия. По време на речта си в Давос през януари тази година Тръмп многократно бърка Исландия и Гренландия, като същевременно заплаши да придобие полуавтономната територия от Дания. Запитана за напрежението, Гунарсдотир повтори подкрепата на страната си за суверенитета на Гренландия, но каза, че заплахите са довели до "положителни развития", свързани с по-голяма сигурност в Далечния север.

Исландия, на стратегическия кръстопът на Далечния север

Вътре в хангара се намира американският противолодъчен самолет P-8A Poseidon, морски патрулен и разузнавателен самолет, чиято основна роля е лов на подводници. Изкачвайки стръмните стъпала вътре, американски моряк обяснява пред The ​​Telegraph как екипажите патрулират в открития океан, проследявайки кораби и осигурявайки свобода на движение.

"Основно голяма част от това, което правим, е противолодъчна война, така че противокорабна война, проследяване на подводници, просто виждаме какво правят", казва той.

Самолетът е въоръжен с торпеда, противокорабни ракети Harpoon и може да изстрелва и наблюдава сонарни маяци. Наблизо The Telegraph получава достъп до безпилотен надводен кораб Lightfish, 3,6-метров кораб на ВМС на САЩ, оборудван с електрооптични и инфрачервени камери и радар, който може да остане в морето около шест месеца. Целта му е да събира информация за активността във водите, да се свързва чрез Starlink и да предава информация до центъра за морски операции.

Технологията може да изглежда футуристична, но стратегическият проблем, за който се внедрява, е стар. По време на Втората световна война Уинстън Чърчил заявява, че "който притежава Исландия, държи оръжие, насочено здраво към Англия, Америка и Канада". Осем десетилетия по-късно твърдението не може да бъде по-вярно.

Исландия се намира в стратегически важната зона между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство, морският коридор, който свързва Северния Атлантик и Арктика с водите около Европа и Северна Америка. За Русия районът е маршрут към Северния Атлантик за кораби от Северния флот. За НАТО това е критичен проход, през който подкрепленията и доставките биха трябвало да преминат в случай на голям конфликт.

Руските и китайските кораби са все по-активни в региона, тъй като топенето на арктическия лед отваря нови маршрути и увеличава конкуренцията за ресурсите на региона.

Морското дъно е друга уязвимост. Четири трансатлантически кабела свързват Исландия с Европа и Северна Америка, излагайки страната на от хибридни атаки, които се превърнаха във все по-голяма грижа за европейските правителства. В отговор на нарастващите заплахи, Исландия прие първата си официална национална политика за отбрана и сигурност през февруари, отбелязвайки историческа промяна за нацията.

Политиката призна променящата се среда за сигурност и потвърди членството на Исландия в НАТО и двустранното споразумение за отбрана като основни стълбове на отбраната. НАТО също така засили фокуса си върху Далечния север чрез Arctic Sentry, нова инициатива, предназначена да засили присъствието, наблюдението и възпирането на алианса в Арктическия регион. Белгия също така разположи четири самолета F-16 и 105 души персонал в Кефлавик като част от ротационната мисия на НАТО за въздушно полицейско управление.

Екип на The Telegraph наблюдава как самолети Fighting Falcon излитат по време на учение, докато белгийски самолети демонстрират способност за бързо реагиране, каквато самата Исландия не притежава.

Генерал-майор Бруно Бекманс, командир на белгийските военновъздушни сили, заявява, че самолетите осигуряват 24-часова способност за бързо реагиране и ще тренират заедно с морските сили, специалните части и други въздушни средства на НАТО.

"Много сме доволни да внесем нашата професионална въздушна мощ като част от приноса на НАТО за защитата", казва той.

Но Исландия не разчита само на своите съюзници

Нейните граждански институции все по-често са призовани да изпълняват роли, обикновено свързани с военните. Описвайки военновъздушната база Кефлавик като "очите и ушите на Севера", Марвин Ингълфсон, заместник-командирът на базата, заяви, че дейността там става все по-милитаризирана.

"Исландия, разбира се, няма постоянна армия. Но имаме национална полиция, имаме брегова охрана и ние по същество изпълняваме задачи, които можете да си представите, че би изпълнил един военен. И, разбира се, много от нас тук имат, по някакъв начин, военно обучение", обяснява той.

Исландската брегова охрана има 280 служители и управлява два офшорни патрулни кораба. Тя също така управлява исландската система за противовъздушна отбрана, с четири радарни комплекса, разположени около острова, за да наблюдават въздушното пространство на страната.

Йонас Г. Алансон, ръководител на бюрото по отбрана в Министерството на външните работи на страната, по същество изпълняващ длъжността министър на отбраната, заявява, че е все по-загрижен за руската подводна дейност.

Табуто на исландската армия

На въпроса дали отговорът на тези нарастващи заплахи е създаването на исландска армия, той поклати глава и се усмихна.

"Това, което трябва да направим, е да анализираме ефектите, които армиите създават, и се опитваме да го направим с цивилни средства", обяснява той. "И мисля, че се справяме сравнително добре."

Това не е позиция, споделяна от двама мъже, които се наричат ​​Пазители на Исландия. Арнор Сигурйонсон и Дади Фрейр Олафсон са основателите на малко, но нарастващо движение, призоваващо Исландия да приеме свои собствени национални отбранителни сили. Те предлагат постоянни сили от 2000 души, с резерв от още 2000, и военновременни мобилизационни сили от 40 000 души, приблизително 10% от населението на страната. Тези сили биха действали като първа линия на защита, докато пристигнат подкрепления от НАТО, казва Сигурйонсон, бивш офицер от норвежките въоръжени сили и бивш генерален директор на дирекцията по отбраната в Министерството на външните работи.

Набирането на персонал, казват те, няма да се извършва чрез наборна служба, а чрез доброволческа сила, изкушена от перспективата за обучение и добра заплата.

"Защо Исландия, независима и суверенна нация, трябва да е единствената западна нация, която няма свои собствени национални военни сили?", пита риторично Сигурйонсон. "Защо трябва да е приемливо за населението или за нашите съюзници да очакваме всички останали да понесат тежестта на защитата на Исландия, а ние няма да направим нищо?".

Двамата мъже твърдят, че парите могат да бъдат намерени чрез пренасочване на приоритетите в бюджета на Исландия, вместо чрез налагане на значителна нова данъчна тежест. Те казват, че до 64 милиарда исландски крони (около 450 милиона евро) могат да бъдат намерени в съществуващия бюджет, включително чрез намаляване на "ненужните разходи", като например политиките за околната среда.

"Подобно на фондовете за изменението на климата, имаме 20 милиарда крони там. Имаме много други области, които включват отпадъци", казва Олафсон.

Но това не е популярна позиция сред исландците.

"Това е тема табу", отбелязва Олафсон, добавяйки, че са получили критики не само онлайн, но и от приятели и семейство, и че са били отхвърлени от правителството.

Сигурйонсон смята, че това отношение може би в крайна сметка ще се наложи да се промени, но се притеснява, че ще дойде твърде късно.

"Нищо няма да се промени тук, докато не се случи нещо наистина лошо", предупреждава той.

Предлага се и друг възможен отговор на дилемата за сигурността на Исландия - по-тясна интеграция с Европа.

"Мисля, че е добра комбинация да бъдем едновременно в НАТО и в ЕС", казва външният министър.

Кампанията "Не" обаче твърди, че ЕС не е отбранителен съюз, посочвайки, че Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. За Харалдур Олафсон, Лидер на исландската кампания "Не ЕС", която се противопоставя на формирането на исландска армия, "милитаризацията" на ЕС е една от причините, поради които Исландия не трябва да се присъединява.

"Исландия не харчи нищо за военни цели в момента и ако се присъединим, ще бъдем въвлечени във всяка война, в която Европа иска да влезе", казва той.

Засега Исландия наблюдава, чака и разчита на своите приятели за защита.