От ЦРУ били притеснени, че съветниците на Путин не му казват истината за войната

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал а до Москва тази седмица, за да предаде на представители на Кремъл мрачната си оценка за войната на Русия в Украйна и да призове руснаците да постигнат сделка, преди военната им ситуация да се влоши, съобщиха официални лица и бивши служители, цитирани от New York Times.

Ратклиф е предал посланието на Александър Бортников, ръководител на руската разузнавателна служба ФСБ, и не е отправил заплахи за възможни последици за руската страна, ако руският президент Владимир Путин игнорира оценката на ЦРУ и реши да продължи да се бори.

Анализатори в ЦРУ поставят под въпрос дали съветниците на Путин са му представили честни оценки за траекторията и разходите на войната.

ЦРУ отдавна поддържа канали за комуникация с ФСБ и руската служба за външно разузнаване (СВР). Тези разузнавателни канали работят паралелно с отделни канали, управлявани с руски представители от пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и Джаред Кушнер. Някои служители заявиха, че се надяват Путин, самият той бивш служител от разузнаването, да намери това послание от директора на ЦРУ за по-спешно и достоверно от комуникациите по редовните дипломатически канали.

Миналата година Тръмп и някои от неговите висши съветници изглеждаха убедени, че руската победа на бойното поле срещу Украйна е неизбежна. Междувременно руснаците понесоха огромни загуби и напредъкът им на бойното поле е спрял. Не е ясно дали посланието на Ратклиф предвещава някаква промяна в политиката на САЩ спрямо Русия или Украйна, пише NY Times.

Посещението на Ратклиф е поредният опит на администрацията на Тръмп да съживи застоялите преговори. Става все по-ясно, че Украйна не се отказва от борбата на изток, дори с намалена военна подкрепа от Съединените щати. Предвид това, което той представи като мрачна военна и икономическа реалност за Русия, Ратклиф каза на Бортников, че е време Москва да се ангажира със сериозни преговори за прекратяване на войната.