АЕК засили Левски в Лига Европа след 4:0 в Атина

АЕК Атина разгроми Левски с 4:0 в реванша от плейофите на Шампионската лига и ще играе в груповата фаза. За българския първенец остана утехата, че ще играе в групите на Лига Европа до януари 2027 г. Жребият за турнира е в петък от 14:00 часа българско време.

Това бе и първа загуба за "сините" в Европа през настоящата компания, предаде БТА. За гръцкия шампион унгарският таран Барнабаш Варга вкара два гола, Лука Йович откри резултата, а след почивката точен от дузпа бе и румънецът Разван Марин.

Треньорът на Левски

Хулио Веласкес повтори стартовия състав от първия мач в София.

Марко Николич от АЕК Атина направи една съществена смяна, като този път заложи на двата чисти тарани - до Лука Йович започна унгарският национал Барнабаш Варга, който вкара през уикенда първия гол за изразителната победа срещу Ираклис с 4:0.

Гръцкият шампион започна с голямо самочувствие мача, като се настани трайно в половината на "сините". Така се стигна до седмата минута, когато Лазарос Рота центрира остро отдясно, двата души от домакините атакува топката пред Никола Серафимов, който беше закъснял и Лука Йович с глава мощно я насочи мощно в мрежата зад Светослав Вуцов - 1:0.

В 12-ата минута АЕК вкара втория си гол в мача. След корнер Ловро Майер върна топката в наказателното поле, където Фелипе Релвас е продължи към Барнабаш Варга, който с диагонален удар с левия крак отбеляза за 2:0.

В 25-ата минута Сержиньо подаде на Евертон Бала при заучено положение на пряк свободен удар, а бразилецът стреля силно, но над вратата на домакините.

В 29-ата минута интригата в мача на практика приключи,

след като Ловро Майер изпълни ъглов удар отляво на вратата, Варга надскочи по-ниския от него Око-Флекс и заби топката в земята, като Светослав Вуцов не се намеси много убедително и те влетя в мрежата над ръцете му - 3:0.

От този момент гърците се върнаха по-близо до наказателното си поле и оставиха инициативата на Левски, който изнесе играта много по-напред. Домакините обаче използваха всяка възможност да контраатакуват бързо и Абубакари Койта бе изведен зад защитата на Левски, като стреля без забавяне покрай левия стълб на Вуцов.

В 34-ата минута активният Алдаир от Левски открадна една топка и отправи плътен удар отдалеч, като топката мина блидо до десния стълб на вратаря Томас Стракоша.

Две минута по-късно капитанът на Левски Кристиан Димитров бе на добра позиция в наказателното поле на съперника и изправари защитник на гърците, стреляйки с крак, но топката премина отново покрай десния стълб.

Левски започна без смени второто полувреме,

но по-агресивно, като още в 47-ата минута след многоходова атака топката стигна до Евертон Бала, който стреля остро по земя, но вратарят Стракоша закова топката с плонж.

В 50-ата минута Разван Марин от домакините стреля остро, Вуцов изби топката, а Лука Йович при добавката стреля два метра покрай страничния стълб.

В 54-ата минута съдията Клеман Тюрпен отсъди дузпа за гърците, след като Лука Йович протегна крак и въпреки че не игра с топката, бе ударен от Алдаир. Ситуацията бе прегледана със системата за видео повторения, но арбитрите не намериха основания да извикат френския рефер да види отново ситуацията. Разван Марин изпълни дузпата, като стреля силно в центъра на вратата, Вуцов който тръгна на дясно, удари топката с една ръка, но не успя да я спре - 4:0.

В 60-ата минута Ловро Майер уцели страничния стълб направо от корнер.

Малко след час игра Хулио Веласкес направи тройна смяна, като на терена влязоха Хуан Переа, Гашпер Търдин и Дави Кусо на местата на Рейналдо, Евертон Бала и Майкон.

В 66-ата минута Око-Флекс се освободи от защитник вляво и центрира остро, като топката стигна до Давид Кусо, който стреля без забавяне, но в обсега на вратаря Стракоша.

В 71-вата минута Гашпер Търдин стреля силно, но над напречната греда.

В 85-ата минута Мазир Сула се озова зад защитата на домакините, като ударът му бе блокиран от Стракоша, но играчът на Левски е бил в положение на засада. Веднага след това Левски сгреши при изнасянето на топката, като Зини подаде на Мият Гачинович, който стреля от чиста позиция над гредата.

В добавеното време Гачинович отново направи голям пропуск за гръцкия шампион.