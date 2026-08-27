Радев: Акцията в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че няма недосегаеми ВИДЕО

Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.

Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Това лято министрите не почивахме, а ваканцията на Народното събрание приключи. Започна новият парламентарен сезон и аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чака ни Бюджет 2027 и редица заявени в нашата програма реформи. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който ние следваме с влизането на "Прогресивна България" в МС. Бюджет 2027 ще бъде приет навреме, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност, допълни премиерът.

На заседанията на Министерски съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България – това е образованието. За съжаление, въпреки значително нарасналото финансиране през годините, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. А това означава едно – утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновации. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот, заяви Радев.

На миналото заседание на МС повдигнахме този въпрос, защото има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания, а това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Затова на миналото заседание на МС ние разгледахме тези въпроси и обсъдихме можем ли да заменим изчерпания вече модел „парите следват ученика“ с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някак си до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.

Труден въпрос, който виси от години и никой досега не смее да направи нещо съществено по него. Но министърът на образованието и науката отговори уверено, че можем да го направим. Така че Министерството на образованието и науката, целият Министерски съвет вече работи усилено и това е една от най-важните цели на нашето управление: да гарантираме достойното място на България в Европейския съюз с качествено образование, с премахване на компромисите в обучението, с гарантирането на увереност на учителите в техния статут, с въвеждането на ясни правила в училище с повече дисциплина и патриотично възпитание, с изграждането на личности – мислещи, уверени, отговорни, които са научени да уважават правилата и хората около себе си и да обичат страната си, каза още премиерът.

Днес ще обсъдим и възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви Радев.