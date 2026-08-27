В затвора в Хага почина "Босненският касапин" Ратко Младич

Бившият босненски сръбски генерал Ратко Младич, който излежаваше доживотна присъда за геноцид във войната от 1992 до 1995 г. в Босна, е починал в центъра за задържане на ООН в Хага, съобщи белградската телевизия "Информър". Той беше на 85 години.

През 2021 г. Трибуналът на ООН в Хага отхвърли жалбата му срещу доживотната му присъда от 2017 г. за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната.

Младич, който прекара десетилетие в бягство преди залавянето си през 2011 г., беше военното лице на брутално трио, водено от политическа страна от бившия югославски президент Слободан Милошевич и бившия лидер на босненските сърби Радован Караджич.

Младич беше признат за виновен в геноцид за това, че лично е ръководил клането на 8000 мъже и момчета в предполагаемо защитения от ООН анклав Сребреница като част от кампания за прогонване на мюсюлманите.

Сърбия обаче скърби за военнопрестъпника

Главният редактор на "Информър". Драган Й. Вучичевич съобщи новината на живо в предаването, изразявайки съболезнованията си на семейството на Ратко Младич.

"Истинската новина днес не трябва да е, че Ратко Младич е починал, а че е бил убит в Хагския трибунал. Това е терористична организация, която има за цел да осъди сърбите за геноцид, а сега убиха и генерала. От името на редакцията на "Информър" изказвам съболезнованията си на семейство Младич. Това, което му направиха в Хага, ще остане вечен позор за международното правосъдие", каза Вучичевич.