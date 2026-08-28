Новите трима обвиняеми за убийството на Георги Кузев остават зад решетките

Тримата нови обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив остават зад решетките.

Съдия Веселина Семкова беше категорична, че арестът е единствената адекватна мярка за неотклонение в случая и отказа да пусне когото и да е от тях на свобода.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок.

До новите обвинения се стига след анализ на видеозаписи и свидетелски показания. Назначена експертиза е открила и петна от ДНК на жертвата по дрехите на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те също са участвали в побоя и са нанасяли удари с ръце и крака на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

"Тези тримата са били свидетели, сега сме преценили да им повдигнем обвинение", каза прокурор Костадин Паскалев.

Добави, че освен дюнери, с парите на Георги Кузев обвиняемите си купили също водка и бира. Единият от новите обвиняеми е на 15 г., другите двама - на 17. По думите му има доказателства за вината им, направени са огледи на видеозаписите от жестокия побой, а част от младежите са дали обяснения за случилото се. Върху дрехите и обувките им имало кръв.

По думите на Паскалев експертизата дали ДНК-то съвпада с това на Кузев би трябвало да бъде готова до месец.

"Ние не изследваме кой е фаталният удар, защото няма фатален. Ударите са с наслагване", каза още прокурорът.

"Моят подзащитен е един от двамата, които са опитали да спрат групата. Той трябва да бъде свидетел. В началото на цялата ситуация го е ритнал два пъти, като са намерили презервативи у пострадалия. Уговорката е била в ден, час и място да се срещнат", каза адвокат Алтай Куцев.

По думите му Георги Кузев избрал мястото на срещата с момичето. Когато клиентът му пък опитал да се обади на 112, телефонът му бил взет от приятелите му и те го ударили. Добави, че няма да обжалва решението.

Убийството на Георги Кузев стана на 4 август. Първоначално към наказателна отговорност бяха привлечени петима тийнейджъри, които получиха най-тежките мерки за неотклонение. Сега всички 8 остават зад решетките.

Съдия Семкова изтъкна, че и тримата са обвинени в умишлено убийство. По думите ѝ има достатъчно доказателства да се направи обосновано предположение за участието на всеки от младежите.

"Нанасяни са от тях удари с крак по жизненоважни органи от тялото на жертвата. Кой точно и какви удари е нанесъл предстои да бъде установено", каза тя.

И също посочи, че по дрехите и обувките им е имало кръв. А по никой от задържаните нямало кървящи наранявания. Според съдията има риск, ако излязат на свобода, тримата да извършат друго престъпление.

Според съдията няма опасност младежите да се укрият, но могат да извършат друго престъпление, предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация.

Съдът подчерта, че освен всичко това, изключителността при решението му да остави в ареста непълнолетни, се обосновава на това, че деянието е предварително планирано, организирано и извършено, а обвинението съдържа четири квалификации - извършено е по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди и свързани със сексуалната ориентация подбуди.