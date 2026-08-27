Хулио Веласкес: АЕК беше по-добър от първата до последната минута

Треньорът на Левски Хулио Веласкес призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, като още на пресконференцията преди двубой бе казал, че е важно Левски да е брилянтен, а АЕК да няма ден, за да има шанс тимът му.

"Много просто, когато видим мача - АЕК беше по-добрият отбор от нас - от първата до последната минута.

Това е реалността, няма как да си въобразяваме нещо друго.

Разбира се, в такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво е изключително трудно, дори и да играеш добре.

В интерес на истината те играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топката в последната четвъртина. Изключително трудно бе за нас да се справим през първата част. Със сигурност във връзка с днешното представяне, не ми се променя мнението за моите играчи, аз съм горд с тях. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа.

Разбира се, че искахме да играем в Шампионска лига, но е важно и да осъзнаем нивото и да признаем превъзходството на съперника, който има страхотни футболисти на индивидуално ниво. Като цяло играхме добре и се повтарям, че съм горд с футболистите. Самият факт, че успяхме да се класираме за Лига Европа още в миналия кръг, след като

16 години не сме били в група на европейски турнири.

Важно е да се осъзнае нивото, да анализираме как е преминал мачът и се фокусираме върху следващия. Това е правилното нещо", коментира испанецът пред микрофона на bTV.

"Не съм ядосан, такива неща се случват в живота. Трябва да играеш изключително добре, в някои моменти от мача го имаше това. Но нашият противник беше много добър. Ние не влязохме добре в мача, а противникът влезе по страхотен начин. Имахме малък шанс да запазим възможността за нещо в мача, но аз осъзнавам много добре представянето, нямам никакъв проблем с това.

Горд съм с моя клуб, с моите привърженици, всички бяха страхотни",

добави той.

"През 2026 година понякога в Лига Европа има по-силни съперници и от Шампионската лига. За нас важен е следващият мач. След това ще видим какво ще отреди жребият - къде ще домакинстваме, къде ще гостуваме. Важно е да имаме възможността да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава. Сега е важен следващият мач", завърши Хулио Веласкес.