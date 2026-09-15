BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 49

"Алтернатива за Германия" е най-силната партия във Федералната република

Има 29% подкрепа според социологическо проучване

15.09.2026 | 12:38 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) продължава да е най-силната партия във Федералната република, сочат публикувани днес данни от социологическо проучване на агенция „ЮГов“, предаде ДПА. 

Резултатите от анкетата, направена между 11 и 14 септември, сочат, че крайнодясната партия, която по-рано този месец постигна убедителна победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, към момента се ползва с подкрепата на 29% от респондентите. Това е увеличение от един процентен пункт спрямо август.  

В същото време подкрепата за консервативния блок Християндемократически/ Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) е намаляла с два процентни пункта, достигайки рекордно ниските за тази формация 18%. 

Участниците в анкетата, които застават зад „Зелените“, са с един процент повече спрямо август и към момента техният дял се равнява на 13%. 

Свързани статии

„Левите“ се нареждат на четвърто място в анкетата с 10% подкрепа спрямо 12% миналия месец. 

След тях остават Свободната демократическа партия (СвДП) и популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“, съответно с 5% и 4%. 

Мнозинството от анкетираните определят АзГ като крайнодясна партия, като този възглед се споделя от 59% от участниците в допитването на „ЮГов“. Респондентите, които не са съгласни с това определение за АзГ, са 30%. Тези числа остават почти непроменени от май 2025 г. 

Значителна промяна обаче има в отношението към т. нар. „защитна стена“ – политика, съгласно която партиите от основното течение отказват да си сътрудничат с АзГ, сочат резултатите от допитването.

Делът на респондентите, според които политическите формации не трябва категорично да изключват възможността да си взаимодействат с АзГ, е 51%. За сравнение, тази позиция е била изразена от 44% от участниците в анкетата от август. Според 40% от участниците в най-новата анкета възможността за подобно взаимодействие трябва да бъде категорично отхвърлена, докато миналия месец на това мнение са били 46% от запитаните. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Алтернатива за Германия социологическо проучване
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem