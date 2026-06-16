След палежа: Скопие уверява, че насилието няма да бъде толерирано

Министърът на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски осъди остро палежа на два автомобила, собственост на българското посолство в Скопие, и подчерта, че подобни прояви на насилие няма да бъдат толерирани, а извършителите ще понесат отговорност, предаде БГНЕС.

По време на подписването на Декларацията за намерения за превенция на насилието сред младите хора Тошковски заяви, че институциите са реагирали незабавно след инцидента.

"Осъждането на всякакво насилие срещу когото и да било в Македония е напълно естествено. Няма да позволим насилие и то няма да бъде толерирано", подчерта министърът.

Той съобщи, че Министерството на вътрешните работи бързо е установило самоличността на заподозрения и той е бил задържан.

"Лицето, заподозряно за подпалването на автомобила, беше много бързо идентифицирано и обезпечено от МВР в сътрудничество с Агенцията за национална сигурност", каза Тошковски.

По думите му случаят се разглежда в координация с прокуратурата и останалите компетентни институции, като се очакват бързи процесуални действия.

"Очакваме в рамките на деня прокуратурата и съдът да излязат със съобщения относно следващите стъпки", добави министърът.

"Подобни действия заслужават най-строго осъждане"

Тошковски подчерта, че посегателствата срещу имущество на чуждестранни дипломатически мисии се разглеждат с особена сериозност.

"Лично аз и всички политически фактори в държавата категорично осъждаме всякакво насилие, особено когато е насочено срещу имущество, собственост на съседна държава. Подобни действия заслужават най-строго осъждане", заяви той.

Министърът отказа да коментира възможните мотиви за нападението с аргумента, че разследването все още продължава.

Какво се случи пред българското посолство?

Dnes.bg припомня, че инцидентът стана на 15 юни по обяд в центъра на Скопие. Мъж заля със запалителна течност и подпали автомобил Suzuki Vitara, собственост на българското посолство. Огънят впоследствие обхвана и втори дипломатически автомобил, паркиран наблизо.

Нападението беше извършено пред сградата на дипломатическата мисия, където има постоянен полицейски пост. Според информация на българското посолство по време на палежа не е последвала незабавна реакция от дежурните служители.

След сигнала, подаден в 12:13 ч., полицията в Скопие започна издирване и в рамките на няколко часа задържа предполагаемия извършител - 44-годишния И.Д. от Скопие. При полицейските действия са открити и дрехите, с които той е бил облечен по време на нападението.

Българската реакция и въпросът за героизирането

Българското посолство постави въпроса дали и този извършител ще бъде героизиран, както стана с подпалвача на българския културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля през 2022 г.

Тогава певецът Ламбе Алабаковски получи условна присъда и впоследствие се превърна в едно от лицата на протестите срещу т.нар. френско предложение за европейската интеграция на Северна Македония.

Дипломатическата мисия подчерта в официалната си реакция: "България не се плаши!"

Няма данни за пострадали. Разследването продължава, а срещу задържания се очаква да бъде повдигнато обвинение по бърза процедура.

Всяко посегателство срещу дипломатически обект или имущество на дипломатическа мисия се разглежда като сериозен инцидент със сигурността и изисква пълно разследване и търсене на отговорност.