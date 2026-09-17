Метеорологична загадка над Америка: Къде са всички урагани?

В продължение на 40 години Джим Канторе следи екстремни метеорологични явления като метеоролог за The Weather Channel. Баща му, забелязвайки, че Канторе "малко се побърква, когато навън вали сняг", го насърчава да се насочи към тази професия.

Макар снегът все още да е любимото му време, тъй като "няма пострадали", той си е изградил име, преследвайки едни от най-силните бури в Америка. През 2005 г. е заснет как гази във вода в Мисисипи по време на урагана "Катрина", а през 2012 г. устоява на силните ветрове на урагана "Айзък" в Ню Орлиънс, пишат от The Times.

Съвсем наскоро той стана свидетел на последиците от урагана "Лейн" на Хаваите миналия месец - първият ураган, ударил директно острова от 1871 г. насам. Според прогнозите на Канторе това е най-скъпоструващият сезон на урагани в историята на Хаваите, като хората на острова са изправени пред "потенциално две отделни бедствия, всяко от които нанася щети за милиарди долари".

Докато Тихият океан е изправен пред един от най-тежките сезони на бури от десетилетия насам - с 14 бури в източния регион и две в централния до момента (две от които от пета категория) - в Атлантическия океан се наблюдава най-дългият период без ураган, откакто се водят сателитни записи (от 1966 г.). Сезонът на ураганите започна на 1 юни тази година и досега - към сряда - не е регистриран нито един ураган в продължение на 108 дни.

Предишният рекорд беше 103 дни от началото на сезона без регистриран ураган - това се е случвало през 2002 г. и отново през 2013 г. Ураганът се дефинира като буря със скорост на вятъра от около 119 км/ч или повече, като обикновено се развива от тропическа буря или циклон.

Центърът за прогнозиране на климата към Националната администрация за океански и атмосферни изследвания (NOAA) прогнозира сезон с активност под нормата, като вероятността за формиране на между 8 и 13 бури с имена е 70%. Прогнозата включваше от три до шест урагана, като до три от тях се очакваше да бъдат от трета или по-висока категория.

Тези стойности са под средните за сезона (за периода 1991–2020 г.), които възлизат на 14 бури с имена, седем урагана и три силни урагана.

Сезонът на ураганите продължава до 30 ноември. Обикновено до пика на сезона на 10 септември вече са се случили поне четири урагана.

Според Канторе този спад в активността се дължи до голяма степен на явлението "супер Ел Ниньо"

То води до силен "срязващ вятър"(wind shear) - рязка промяна в скоростта на вятъра на кратко разстояние в атмосферата, . което има тенденция да разпръсква бурите и да не позволява развитието на мощни, високо издигащи се гръмотевични бури.

Канторе смята, че е възможно в Атлантическия басейн да премине цял сезон без нито един ураган. Четирите тропически бури, които вече се случиха, се появиха единствено защото "имаше благоприятни условия за развитието им при слаб срязващ вятър и топли води", но с наближаването на октомври вероятността за възникване на ураган намалява.

Той твърди, че ако през следващите три седмици и половина не се появи ураган, съществува реална възможност тази година в Атлантическия басейн изобщо да няма такъв. Смята се, че в историята на наблюденията, обхващаща 175 години, е имало само два случая на година без урагани в Атлантика – през 1907 и 1914 г. - но това е било преди ерата на сателитите, което означава, че подобни метеорологични явления може да са останали незабелязани.

Докато обстановката в Атлантическия басейн е необичайно спокойна, "Ел Ниньо" създава изключително бурен сезон на ураганите за западното крайбрежие. Миналата седмица ураганите "Лоуел", "Карина" и "Мари" бяха активни едновременно в централната и източната част на Тихия океан, като "Лоуел" нанесе значителни щети на западните острови на Хаваите. Влиянието на "Ел Ниньо" върху рибния улов в Перу може да оскъпи морския ви деликатес

С настъпването на зимните месеци и засилването на "Ел Ниньо", условията в Тихия океан ще стават все по-сурови, твърди Канторе.

Но за Канторе най-страшното е възможността за поява на буря откъм Карибите, където "водата все още е топла и процесите могат да се развият светкавично". Това би могло да доведе до формирането на изключително мощен ураган, при който "няма да имаме време да задействаме напълно протоколите си за извънредни ситуации".

"Независимо дали става въпрос за година с "Ел Ниньо" или с "Ла Ниня", това винаги ще бъде най-големият ми страх."