BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 15

Столицата отбелязва Деня на София

По повод празника от Столична община е подготвена богата програма

17.09.2026 | 07:37 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Столичната община официално отбелязва днес Деня на София, 17 септември. На тази дата се отбелязва денят на мъченица София и трите ѝ дъщери Вяра, Надежда и Любов.

По повод празника от Столична община е подготвена богата програма.

В 10:00 часа ще се проведе тържествената сесия на Столичния общински съвет и ще бъдат връчени отличията "Почетен гражданин на София".

Президентът Илияна Йотова също ще участва в отбелязването на Деня на София. От 11:30 часа на площад "Свети Александър Невски" президентът ще приеме почетния караул, след което ще бъде отслужен тържествен водосвет от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил и ще бъде издигнато знамето на града.

Ларгото в София ще се превърне в мащабна сцена за светлинно изкуство. Фестивалът LUNAR ще представи специалното си издание „Светлините на София“ - от днес до 20 септември. 

Столицата ще отбележи празника си с редица събития, които ще продължат няколко дни. Тази година празничният ден е учебен за учениците.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Деня на София Вяра Надежда Любов празник
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem