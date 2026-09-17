Столицата отбелязва Деня на София

Столичната община официално отбелязва днес Деня на София, 17 септември. На тази дата се отбелязва денят на мъченица София и трите ѝ дъщери Вяра, Надежда и Любов.

По повод празника от Столична община е подготвена богата програма.

В 10:00 часа ще се проведе тържествената сесия на Столичния общински съвет и ще бъдат връчени отличията "Почетен гражданин на София".

Президентът Илияна Йотова също ще участва в отбелязването на Деня на София. От 11:30 часа на площад "Свети Александър Невски" президентът ще приеме почетния караул, след което ще бъде отслужен тържествен водосвет от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил и ще бъде издигнато знамето на града.

Ларгото в София ще се превърне в мащабна сцена за светлинно изкуство. Фестивалът LUNAR ще представи специалното си издание „Светлините на София“ - от днес до 20 септември.

Столицата ще отбележи празника си с редица събития, които ще продължат няколко дни. Тази година празничният ден е учебен за учениците.