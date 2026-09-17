Съпругът на Тейлър Суифт стана жертва на финансова пирамида

Травис Келси, професионален играч по американски футбол от отбора "Канзас Сити Чийфс", е сред жертвите на финансова пирамида (схема на Понци) на стойност над 35 милиона долара - средства, присвоени от измамни инвеститори. Това заяви прокурор от Мисури, според информация на агенция Reuters.

Прокурорът спомена името на Келси в съда във вторник, докато 38-годишният Сидхарт Джавахар получаваше присъда от 11 години затвор. Федералната прокуратура за Източния окръг на Мисури съобщи, че през януари Джавахар се е признал за виновен по три обвинения в измама чрез електронни комуникации пред Окръжния съд на САЩ в Сейнт Луис. Съдът също така постанови той да плати 31,35 милиона долара като обезщетение за нанесените вреди.

Телевизия KMOV съобщи, че прокурорът е споменал името на Келси, без да дава допълнителни подробности. Не е известно кога Келси е направил инвестицията или каква сума е вложил.

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Според прессъобщение на федералната прокуратура на САЩ, Джавахар е управлявал базираната в Тексас инвестиционна компания Swiftarc Capital LLC, която започва да набира средства от инвеститори през 2015 г. Той е вложил всички получени пари в една-единствена инвестиция, чиято стойност впоследствие е спаднала. Вместо да информира инвеститорите за загубата, той ги е уверявал, че печелят, и е събирал средства от нови инвеститори, за да изплаща суми на предишните. Освен това е използвал инвестиционните фондове, за да поддържа начин на живот, определен от прокурорите като "екстравагантен" - включващ частни самолети, луксозен бит, изискани вечери и членство в частни клубове.

Вероятно Келси не е единственият замесен спортист - според прессъобщението Джавахар е получил над 35 милиона долара, но е инвестирал едва около 10 милиона долара в периода между юли 2016 г. и декември 2023 г.

Статия на списание "Форбс" от 2021 г., посветена на разрастващото се финансово портфолио на играча от НБА Гари Харис, съдържа коментари от самия Харис относно инвестициите му, включително в Swiftarc Ventures Labs. Джавахар е бил съосновател и управляващ съдружник във фирмата, а Харис е споделял колко много е научил от него.

В статията на "Форбс" се споменават и други спортисти, направили инвестиции, сред които Келси и баскетболистите Тим Хардауей-младши и Мейсън Плъмли. Kelce, Hardaway и Harris имат печалби от кариерата си над $111 милиона, според Spotrac.

През юли Келсе се ожени за поп звездата Тейлър Суифт, чиято нетна стойност е 2,1 милиарда долара в деня на сватбата им, според Forbes.