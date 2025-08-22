Дават за 12 години жп превозите на пътници на частни фирми

Жп превозите на пътници ще бъдат прехвърлени на частни фирми. Правителството одобри провеждането на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт, съобщиха от Министерски съвет. Услугата ще бъде възложена от държавата чрез дългосрочни договори за срок от 12 години. Началната дата на изпълнение на всеки от договорите е 13 декември 2026 г., а крайната - 11 декември 2038 г. Предвижда се възлагането да бъде на регионален принцип, на три лота - западен, северен и южен.

Включването на частни оператори има потенциал да направи железницата атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да е просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Преди две седмици Министерство на транспорта публикува в официалния вестника на ЕС предварително уведомление за предстоящата обществена поръчка за избор на обществени превозвачи в железопътния транспорт. Държавата планира да плати на компаниите, спечелили договорите, общо 1,4 млрд. евро (2,73 млрд. лв.) без ДДС.

Срещу субсидиите изпълнителите по договорите ще трябва да извършват обществени превозни услуги с железопътен транспорт, ще трябва да превозват пътници по всички железопътни линии, включително и пътници, на които е предоставено право на безплатно пътуване или на пътуване намалени цени.

„Целта на правителството е да превърне железопътния транспорт в гръбнак на обществения транспорт в страната“, каза след заседанието на Министерски съвет вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. „Секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и непровеждане на реформи“, отбеляза той.

Поръчката е общоевропейска, което означава, че освен държавното БДЖ и лицензираните български частни жп превозвачи – пловдивската „Пимк“, старозагорската „Рейлимпекс“ и „Ивкони Експрес“, ще могат да участват и чуждестранни компании.

Операторите ще могат да ползват безвъзмездно подвижния състав, купен след 2009 г., но той остава държавна собственост. По-старите влакове ще останат в активите на „БДЖ–Пътнически превози“, но могат да бъдат отдавани на пазарен принцип. След изтичане на договорите новите оператори ще връщат предоставения подвижен състав.

От 1 януари 2028 г. с договорите ще бъде прилагана система „бонус-малус“ – при високо качество на услугата превозвачите ще получават премии, а при системни нарушения ще бъдат санкционирани.

Избраните превозвачи са задължени да осигурят сервизна база за техническа поддръжка на подвижния състав. В случай, че не разполагат с такава, материалната база, собственост на настоящия жп превозвач, ще бъде достъпна при равна цена и еднакви условия за всички избрани превозвачи.

Трудовите правоотношения с работниците и служителите ще бъдат запазени и няма да бъдат прекратени при избора на нови изпълнители на обществената превозна услуга. За срока на действие на договорите ще се запазят колективните трудови договори при условията и по реда на Кодекса на труда. /Труд