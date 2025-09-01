Създаваме градовете на бъдещето днес – с конференцията Construction of Tomorrow

Начинът, по който живеем тук и сега, оформя бъдещето. Днес ние носим отговорност за стандарта и начина на живот, които оставяме като наследство. Важно е къде живеем и от какви материали, технологии и енергийно ефективни решения са изградени домовете, улиците и градовете ни. Градската среда, зелените паркове и инфраструктурата също заслужават нашето внимание. Затова Investor.bg за пръв път организира Construction of Tomorrow – форум за новото поколение проекти и иновации в градското развитие.

На 30 септември от 14:00 часа в Интер Експо Център водещи експерти, предприемачи, архитекти и представители на институции ще дискутират ключови теми като инфраструктурно строителство, градоустройство и технологии за по-ефективно строителство. Ще научим повече за най-новите тенденции в енергийната ефективност, създаването на зелени и иновативни сгради, финансирането, и архитектурните решения за устойчиви градове.

Форумът предоставя възможност за обмен на опит, идеи и добри практики, насочени към създаването на по-иновативни и устойчиви градски пространства.

Construction of Tomorrow събира архитекти и строителни предприемачи, които градят с идея, а не само с материали.

Модератори на панелите са водещи журналисти и експерти от Investor Media Group – Десислава Попова, главен редактор на Investor.bg, Елена Кирилова технологичен журналист в Investor.bg и Снежана Стойчева, управител на първия и единствен портал в България за недвижими имоти Imoti.net, който тази година празнува своя 25-годишен юбилей.

Повече подробности за програмата на Construction of Tomorrow и как да се регистрирате за присъствие на събитието ще открите на Investor Media PRO.

