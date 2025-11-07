Защо родната отбранителна индустрия е изолирана от еврофондовете и пазарите?

На фона на мащабните финансови инжекции от Брюксел за укрепване на отбранителните способности на ЕС и НАТО българската отбранителна индустрия се чувства изолирана. Над 1 милиард евро по линия на Европейския фонд за отбрана и предварително разпределените 3.2 милиарда лева за България по инструмента SAFE създават възможности, но местните компании изпитват сериозни затруднения да достигнат до тях. Това коментира инж. Петър Георгиев, съпредседател на сдружение "Българска отбранителна индустрия - акад. Стефан Воденичаров", в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Предприятията в отбранителния сектор в България действат "абсолютно обратно на това, което работи в нормалните държави" – самостоятелно търсят пазари и изделия, коментира Георгиев. Основната пречка пред българските фирми е липсата на координирано държавно участие. Средствата от фондовете са дългосрочни кредити, които изискват ангажимент от страна на Министерството на отбраната (МО).

"Това нещо не може да стане без участието на Министерство на отбраната и въобще без държавата. Не може фирма сега да заяви, че иска да участва в каквато и да било програма", коментира инж. Георгиев.

В резултат на това, докато големите европейски държави вече са заявили своите нужди и разпределят средствата, българските компании изостават и са принудени да търсят участие като "резервни състезатели" или подизпълнители.

От антидронови системи до сателити

Българската отбранителна индустрия има сериозно експертно ноу-хау, особено в сегменти, които са във фокуса на новата отбранителна пътна карта на ЕК, смята Георгиев. Българското производство на муниции е сред първите в света по пазарно присъствие.

Български компании работят и продават в чужбина от години антидронови системи, "камикадзе" дронове и блуждаещи боеприпаси, въпреки че "Европа и българската армия не го знае това". Българската EnduroSat произвежда и продава сателити в САЩ, демонстрирайки високи технологични възможности, напомни Георгиев

Въпреки тези силни страни, "ние обикаляме около (големите фирми) и продължаваме сами да се борим," подчертава инж. Георгиев.

Консорциум на малките

За да преодолеят доминацията на големите индустриални групи, българските производители разглеждат възможността за стратегическо обединение с партньори от по-малките държави в ЕС. Следващата седмица предстои среща в Брюксел, инициирана от евродепутати, чиято цел е създаването на консорциум между България и страни като Хърватия, Румъния, Полша и Чехия.

"Точно това е целта - да направим някакъв консорциум, някакво сдружение, защото както виждате, всички тези големи пари отиват в големите, богатите фирми", каза Георгиев.

България е „малко закъсняла“ с подаването на заявки за участие в ключови сегменти за новата стратегия на ЕК, което поставя местните компании в позиция на подизпълнители, предупреди Георгиев.

"Има вече фирми, които се заявили и своето участие, лошото е, че ние ще сме като резервни състезатели. Грубо казано, ние търсим участие като подизпълнители, докато имаме неща, в които ние може да сме водещите", каза Георгиев.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria