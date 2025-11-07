Производител: Не очаквайте евтин шоколад за коледните празници

След като през май цените на какаото на борсата достигнаха рекордните над $12 000 за тон, последва рязък срив, който в края на септември свали фючърсите до около $6 200 – $6 500. Тази волатилност отразява турбулентни месеци за сектора, като основният фактор за низходящия тренд се оказва намаленото потребителско търсене, съчетано с неочаквано добра реколта в основните производители в Африка. Това коментира Красимир Бенямин, основател и управител на фирма за шоколадови изделия, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Рязкото покачване на цените на какаото се е пренесло към крайния потребител, което "естествено намали потреблението", коментира Бенямин. Този ефект е най-силен в ниския ценови сегмент, където търсенето е намаляло значително.

"В ниския сегмент, където хората искат да си купят просто нещо сладичко и да има малко какао вътре, там цените скочиха пропорционално много повече отколкото в средния и високия сегмент и там се вижда доста силен спад на търсенето."

Като реакция на високите цени големи играчи в индустрията са преработили рецепти и дори търсят алтернативи на какаото, като например протеини на основата на слънчоглед.

Спадът на търсенето, комбиниран с високите разходи за труд и енергия, доведе до фалити сред малки и средни производители на шоколад, особено в страни като Великобритания и Германия.

Средният сегмент е най-силно засегнат, коментира Бенямин. Производители, които традиционно разчитат на по-трудни пазари като Великобритания, сега виждат как купувачите сами ги търсят, тъй като местните им доставчици фалират. В Югоизточна Европа засега няма данни за подобни масови фалити.

Бенямин подчертава, че за да се справят с ценовата турбуленция, компаниите са принудени да приложат комбинация от мерки.

Въпреки че борсовата цена на какаото падна с близо 50% от върха си, потребителите не бива да очакват по-евтин шоколад за предстоящите коледни празници.

Могат да очакват по-ниски цени, но не за тази година, а за следващата, прогнозира Бенямин.

Причината се крие в производствения цикъл - големите компании сключват договори за суровини дълго напред (до края на следващата година), а коледните артикули вече са произведени – обикновено през лятото, с какао, закупено на по-високи цени.

Бенямин обясни, че отнема месеци, понякога и половин година, докато ефектът от борсовия спад достигне до производителя на шоколад, който работи със складирани суровини, закупени по предишните, по-високи цени.

Не може да се отрече и влиянието на пазарните спекулации. Връщането на какаото в индекса на суровините на Bloomberg след близо 20-годишно отсъствие може да добави допълнителна нестабилност. "За мен огромна част от тази флуктуация е чиста спекулация," коментира Бенямин.

Що се отнася до потреблението, Коледа и Великден остават основните празници за шоколадовата индустрия в България.

По думите на госта предприемачите виждат в предложените мерки в Бюджет 2026 пореден удар, който директно ще повиши разходите и ще свие маржовете им. Проектобюджетът включва увеличаване на осигурителната тежест с 2 процентни пункта, вдигане на максималния осигурителен доход до 4600 лв. и двойно увеличение на данъка върху дивидентите на 10%. Повечето работодатели ще поемат цялата тежест, за да запазят ключовите си кадри, смята Бенямин.

"Работодателят ще има по-високи разходи, защот няма как да намалим заплатата на персонала, само защото се е вдигнала осигуровката... Цялата тази тежест, естествено, ще падне върху бизнеса."

Повечето компании ще компенсират служителите си, за да гарантират, че те ще получават същия нетен доход от 1 януари, тъй като пазарът на труда в момента е изключително конкурентен. Рискът от загуба на квалифициран персонал е твърде голям, за да се прехвърли тежестта върху служителите, смята Бенямин.

Планираното удвояване на данък дивиденд до 10% също би имало пряко негативно отражение върху съдружниците и собствениците на капитала. Подобни мерки могат да имат контрапродуктивен ефект, насърчавайки компаниите да търсят начини за заобикаляне на повишението.

"В България има тенденцията някои неща да минават в сивия сектор и смятам, че много компании биха намерили начин как да избегнат това повишаване на данък дивидента."

Целия разговор може да гледате във видеото.