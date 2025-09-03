IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Митничари задържаха 20 кг сребърни кюлчета на Капитан Андреево

Контрабандата била в български автомобил

03.09.2025 | 17:22 ч. Обновена: 03.09.2025 | 18:52 ч. 3
Агенция Митници

Агенция Митници

Митническите служители на Капитан Андреево задържаха 20 кг контрабандни сребърни кюлчета при проверка на лек автомобил с българска регистрация. Това е най-голямото количество контрабандно сребро, открито в лек автомобил на пункта от началото на годината, съобщават от Агенция "Митници".

Превозното средство пристига на МП Капитан Андреево на 1 септември, около 16:00 часа, на входящо трасе в страната от Турция за България, управлявано от български гражданин. Водачът е пътувал сам. В зоната за митнически контрол той е заявил, че превозва само личен багаж. Автомобилът е селектиран за щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват четири полиетиленови торби, съдържащи общо 20 кюлчета от бял метал. Те са били укрити под кашони с керамични изделия зад пасажерската седалка.

Според извършената експертиза от вещо лице, кюлчетата с общо тегло 20 000 грама са изработени от сребро проба 999.9 и проба 999.0. Общата им стойност възлиза на 43 800 лева (22 394,58 евро).

Контрабандните сребърни изделия са задържани. На водача на лекия автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административнонаказателно производство по случая.

Само от началото на годината към момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали контрабандно пренасяни общо около 48,863 кг сребърни и 32,486 кг златни изделия.

сребро митници Капитан Андреево
