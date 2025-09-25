Без повече глоби и инциденти на пътя: Вече може да следиш средната си скорост в реално време с А1

Пътната безопасност не е само въпрос на правила, а и на ежедневни навици. Статистиката показва, че младите водачи по-често попадат в рискови ситуации, докато опитните шофьори също се сблъскват с предизвикателства – непознати маршрути, натоварен трафик, дълги отсечки. Общото е едно: липсва ясна картина в реално време, особено във връзка с новите правила и участъците, контролирани чрез тол камерите. Именно тук се появява „Моята средна скорост“ – новата функционалност в приложението Моят А1, достъпна за клиентите на телекома.

Докато шофирате, тя автоматично разпознава началото и края на зоните със секционен контрол. На екрана виждате текущата си скорост, средната от началото на отсечката, оставащото разстояние и време до края, както и ориентир с колко да се движите спрямо ограничението. За разлика от други приложения, които просто известяват, че навлизате в зона с контрол, „Моята средна скорост“ изчислява реалната средна скорост, която е решаваща. Така догадките и сметките наум отпадат и можете да се концентрирате върху пътя.

Как да я активирате?

Функционалността е част от приложението Моят А1 и се ползва от клиентите на телекома без допълнително заплащане. Нужно е само да го обновите от Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery и да разрешите достъп до GPS. Важно е да знаете, че при тунели, лошо време или липса на сигнал могат да се появят временни неточности. „Моята средна скорост“ има информативен характер и не замества пътната сигнализация или официалните измервания.

Защо "Моята средна скорост" е подходяща за опитни, но и млади шофьори?

Всеки шофьор има своите „напрегнати моменти“. Младият водач, който за първи път тръгва към морето и не знае как работи секционният контрол. Опитният, който е изминал хиляди километри, но се озовава по непознат маршрут и се пита: „А дали ще изляза с превишена средна скорост?“ Родител, който кара семейството за уикенд извън града и иска да избегне неприятни изненади. Или шофьор на служебен автомобил, който иска да спази графика си, без да рискува глоба.

За начинаещите „Моята средна скорост“ действа като навигатор в новата среда – ясно показва кога започва контролираният участък и каква е средната им скорост на движение, така че да изградят увереност на пътя, да избегнат излишни притеснения и да се фокусират върху пътуването. За опитните шофьори това е удобен ориентир, особено по непознати маршрути – елиминира догадките и помага за навременни корекции на скоростта.

Резултатът е ясен: по-малко изненади, по-нисък риск от глоби и повече спокойствие за всички в автомобила.