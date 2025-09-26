Луксозното пътуване, което заслужавате ви очаква с "България Еър"

В днешния свят, в който най-ценната валута е времето и спокойствието, начинът, по който пътуваме е от значение не само за физическото ни състояние, но е и ключово за цялостното ни преживяване по време на път. Бизнес класата вече отдавна не е само за елита – тя е за всеки пътник, който цени тишината, личното си пространство, удобството и малките детайли, които превръщат времето, прекарано във въздуха в абсолютно удоволствие. Комфортът на борда на новите самолети Еърбъс А220 на националния авиопревозвач е на съвсем различно ниво – с много удобства и основни предимства за пасажерите, които търсят първокласно пътуване. Самолетите на „България Еър“ са модерни, с тиха кабина, с адаптивна климатична система, големи прозорци и широки кресла за удобен и приятен полет.

Забравете за тесните и неудобни седалки, на които трудно може да се отпуснете или съседите, които не може да си избирате. В бизнес класата може да се насладите на удобни, луксозни и просторни кресла, с повече място за краката и с функция за разтягане, за да ги нагласите напълно по ваше желание така, че да ви бъде удобно, докато четете книга или пък пиете шампанското си в уединение. Или с други думи пристигате до своята дестинация наистина отпочинали, дори след няколкочасово пътуване - с енергия за новите впечатления, които предстоят.

В бизнес класата на „България Еър“ можете да поглезите и сетивата си с 4-степенно меню по ваш избор, сервирано със стил, усмивка и внимание към всеки пасажер. Заявено предварително, менюто ще бъде приготвено от професионални готвачи според българските и европейските кулинарни вкусове.

В предната част на пътническия салон имате възможността да пътувате в собствена специална зона за отдих или работа, а преживяването, които Ви очаква е приятно през цялото време. Достъп до ВИП салон на летището, приоритетно чекиране, бързо преминаване през контролните пунктове и предимство при качване и слизане от самолета са сред останалите бонуси на бизнес класата.

Пътувайки с тази класа спестявате такси за допълнителен багаж, като авиокомпанията Ви дава право на пренос на 2 куфара регистриран багаж по 32 кг всеки, както и повече ръчен багаж на борда. Спокойно можете да вземете всичко, което смятате за необходимо и все пак да имате достатъчно място за подаръци или пък нови лични придобивки и материални спомени от посетената дестинация.

Ако летите редовно и сте част от програмата за лоялни клиенти „FLY MORE“ на „България Еър“, то с пътуването си ще спечелите и повече точки, които след това ще имате възможност да размените за услуги на националния авиопревозвач.

Бизнес класата освен удобство, Ви спестява не малко ценно време и стрес и определено си заслужава, когато става въпрос за специални полети и бизнес пътувания. Безспорно, след като веднъж летите с бизнес класата на националния авиопревозвач и се насладите на комфортния полет в модерния Еърбъс A220, ще искате да го сторите отново.