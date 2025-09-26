Yettel намали емисиите си в Обхват 1 и 2 с 60% през 2024 г.

През 2024 г. Yettel България намали емисиите си в Обхват 1 и 2 с 60%, а тези от Обхват 3 – с 44% спрямо 2022 г. Значителното постижение се равнява на 105 348 тона по-малко генерирани емисии от парникови газове през последните две години. Най-съществена роля за това има използването на електричество от възобновяеми източници, както и подобряването на енергийната ефективност в редица дейности.

Данните са част от публикувания Доклад за устойчиво развитие на Yettel за 2024 г., който представя постиженията на компанията в четирите стратегически области – околна среда, хора, технологии за устойчиво бъдеще и управление. За първи път той е изготвен в съответствие с Директивата за корпоративна устойчивост (CSRD) и Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS). Въпреки че все още не попада в обхвата на директивата, компанията предприема стъпки, за да показва сравними данни, следвайки изискванията на CSRD отчитането, като добавя и информация спрямо GRI стандартите, използвани досега. По този начин Yettel осигурява повече прозрачност и сравнимост между докладите си.

2024-а бе първата пълна година от споразумението за закупуване на зелена енергия с Електрохолд Трейд, която показа мащабното въздействие на инвестицията не само върху отпечатъка на компанията, но и за целия телекомуникационен сектор. Освен това Yettel продължава да произвежда възобновяема електроенергия от собствената си фотоволтаична инсталация на покрива на централата си – 40,554 MWh само за една година, с което допълнително увеличава дела на чиста енергия спрямо общото си потребление.

Усилията на Yettel за подобряване на енергийната ефективност са видими в няколко направления. Въпреки нарастващото потребление на данни – с 50% спрямо 2023 г., в колаборация с мрежовия си доставчик CETIN компанията поддържа сравнително стабилни нива на консумираната електроенергия. В резултат, през 2024 г. съотношението между използваната електрическа мощност и трафика на данни се подобрява с 20% спрямо година по-рано. От 2025 г. Yettel вече е сертифициран и спрямо международния стандарт ISO 50001 със своята система за управление на потреблението на енергия от всичките дейности и локации – централен офис, магазини, склад, сервиз и автопарк.

В борбата срещу замърсяването с електронни отпадъци телекомът постига значителен напредък през изминалата година. Над 46 тона стара или неработеща електроника е „спасена“ от попадане на сметищата чрез различни инициативи за насърчаване на рециклирането, поправката и правилното третиране на излязлата от употреба техника. Значителен принос има и програмата за поправка на оборудване за клиентски помещения (рутери, сетъп боксове), чрез която за по-малко от две години са ремонтирани и върнати обратно в употреба 40 882 устройства.

Всичко описано дотук допринася за постигането на климатичните цели на e& PPF Telecom Group, от която Yettel България е част. Групата се ангажира до 2030 г. да намали емисиите от Обхват 1 и 2 с 43%, а тези от Обхват 3 – с 25%, спрямо нивата от 2022 г. Тези цели вече са одобрени от Science Based Targets initiative (Инициативата „Научно обосновани цели”) – глобална организация, която валидира заложените планове за декарбонизация от бизнесите спрямо Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до под 2 градуса до 2050 г.

Устойчива верига на доставки

Индиректните емисии, генерирани от дейността на доставчиците и последващата употреба на продуктите и услуги от потребителите, заемат голям дял от въглеродния отпечатък на Yettel. Затова компанията проактивно работи за ангажиране на различните групи във веригата си за доставки по ESG темите. Още преди да влезе в сила Директивата за надлежна проверка на дружествата във връзка с устойчивостта (CSDDD), която акцентира върху управлението на климатичните и социалните рискове във веригите за доставки, телекомът предприема действия в тази посока.

През 2024 г. Yettel реализира първия етап на оценка на потенциални рискови доставчици. Той включва системна оценка на общия риск на всички доставчици, както и допълнителни въпросници за действията, които предприемат за опазването на околната среда и намаляването на въглеродния отпечатък, трудовите отношения и спазването на човешките права. Резултатите показват, че доставчиците на Yettel се справят добре с теми като здраве и безопасност на работното място, защита на човешките права и етични бизнес практики. Но има поле за подобрение при измерването и намаляването на въглеродния отпечатък, поставянето на дългосрочни публични цели относно опазването на околната среда, както и ангажирането на техните доставчици по темите за устойчивостта.

Насърчаване на отговорно поведение

Комуникацията с клиентите засяга устойчивото, но и безопасно използване на технологиите. Инсталацията „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel”, която представя принципите на кръговата икономика и последствията от замърсяването с електронни отпадъци, посети различни локации в София и Пловдив и ангажира над 1 млн. българи с посланията за отговорно използване на устройствата. А с информационната кампания, която популяризира услугата „Рециклирай и спести“, предлагаща отстъпки в замяна на излезли от употреба мобилни апарати, телекомът достигна до 2,36 млн. души.

Безопасността в интернет пък е залегнала в редица инициативи за дигитално образование, част от програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“. С реализираните през 2024 г. активности – онлайн уроци, кампании в социалните медии, обучителен комикс и офлайн събития, телекомът помогна на над 82 000 души да придобият нови знания за защита в интернет и новите технологии.

Чрез различни инициативи екипът на Yettel се стреми ESG темите да бъдат припознати и от хората вътре в компанията. Сред тях са вътрешни предизвикателства, посветени на кръговата икономика, доброволчески инициативи за подкрепа на местните общности, както и провеждане на отворени сесии и обучения относно неосъзнатите предразсъдъци и насърчаването на включваща и многообразна работна среда. Последното подкрепя по-силното представяне на жените в технологичните екипи, където компанията за поредна година отчита напредък – от 34% през 2022 г. до 36.4% през 2024 г. А в доброволческата програма работещите в телекома посветиха 1082 часа за реализирането на над 20 социално значими каузи и активности за опазване на околната среда.

Докладът за устойчиво развитие на Yettel за 2024 г. e достъпен тук.