Анкета: Какво трябва да направи начинаещият инвеститор?

Голям брой хора имат желание да станат инвеститори и да навлязат на пазарите. За да стане това обаче, добре е да имаш определена подготовка и знания. Затова и Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти. Какво е нужно на начинаещият инвеститор?

Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в „БенчМарк Финанс“

"Най-фундаменталното правило е да знаем, че в инвестирението съществува риск, който винаги е пропроционален на потенциалната доходност. Тоест, колкото повече риск сме склонни да вземем, толкова по-висока може да бъде доходността.

Един практичен съвет е да се започне колкото се може по-дивересифицирано. Инвестиция, която дава някаква експозиция към широкия пазар, да речем инвестиции в ETF, които следят целите борсови индекси."

След придобиване на повече опит може да се мисли за инвестиции в индивидуални акции, съветва Пиринлиев.

Божидар Балевски, финансов анализатор

Най-важното нещо е човек да изходи от разбиране фундаментално кои са групите активи и как да ги анализира, за да намали рисковете и увеличи печалбите, смята Белевски.

"Най-важното нещо е да имаме добро финансово образование, защото хората се втурват в дълбокото море без да могат да плуват и съответно знаем крайният резултат какъв ще е в повече пъти. Разбира се, той е негативен."

Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА Трейдинг"

"Необходимо е човек да събере информация, необходимо е да определи преди всичко колко е склонен да поема риск, защото ако той е ниско рисков и ще инвестира пари, които задължително не трябва да загуби, тогава бе следвало да се насочи към инструменти с фиксирана доходност и нисък риск като облигации."

Ако човек избере акции, той трябва да се насочи към лицензиран инвестиционен посредник, посъветва Георгиев.

"По отношение на международните пазари особено моите пристрастия са към една пасивна инвестиция в ETF, който да следва съответния индекс... За мен продължава българският капиталов пазар, българските акции да предлагат най-доброто съотношение риск/доходност, така че аз бих насочил инвеститорите към нашия пазар."

Крум Атанасов, основател на Igold

"В днешни времена е доста трудно за начинаещи инвеститори, защото пазарите са много бурни. Това, което виждаме в момента, е ръст на почти всичко, в което може да се инвестира. Има ръст не само при благородните метали, с които се занимаваме ние, при чисто монетарния метал злато - има непрестанни ръстове и при индустриалните метали и по същия начин виждаме ръстове и при акциите. Един начинаещ инвеститор първо трябва да се запознае с фундамента на всеки един актив, преди да започне въобще да инвестира.

Най-важното е да познаваш фундамента на актива, да знаеш защо този актив може да скочи, може да падне или може да остане на същото място за дълъг период от време."

Хората сега инвестират изключително емоционално, защото виждат големи ръстове, но не трябва да забравят, че има и спадове, предупреди Атанасов.

"Трябва да знаем не само кога да купим, а и кога да продадем. Няма нищо на този свят, което да расте вечно и само нагоре."

Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в „Делтасток“ и изпълнителен директор на Delta Funded

"За начинащ инвеститор има няколко неща, които трябва да направи. Първото е резервен фонд, който да покрие 3 до 6 месеца разходи. Това е абсолютно задължително преди да се инвестират каквито и да са били пари в пазарите и целта е да могат да се покрият неочаквани разходи, без да се ликвидират инвестициите. Второто нещо е, че трябва да изчисти дълга от кредитни карти. Към момента лихвите по него клонят към 20% годишно. Ако той остане, то доходността от инвестициите ще бъде митигирана. Третото нещо е - трябва да се започне възможно най-рано."

При самото инвестиране фокусът трябва да е върху широки фондове като S&P 500, като изборът трябва да се сведе до това, да се инвестира във фонд, който е застрахован от спад на долара или не. Тези, които хеджират този валутен риск, имат малко по-голяма годишна такса, но ще предпазят инвеститорите, каза Чаушев.

Материалът не е предоставка за взимане на инвестиционно решение.

Цялата анкета - на сайта Bloomberg TV Bulgaria