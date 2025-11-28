КУБ Корпорация представи кредитна програма за инвеститорите в клубни проекти във Варна

Международната корпорация КУБ, която реализира редица иновативни строителни проекти във Варна, стартира програма за кредитиране на купувачи на недвижими имоти в проектите Forest Club House и Forest Residence в район Ален мак.

Както уточняват представители на компанията, програмата обхваща сделки, сключени до 31 декември 2025 г., и предвижда първоначална вноска от 30%, фиксирана лихва от 7% годишно и срок на кредитиране до пет години.

От КУБ посочват, че предложението е особено актуално за хора, които разглеждат недвижимите имоти край морето като инвестиционен актив или като възможност за спокоен, близък до природата начин на живот без отказ от градските услуги.

Уточнява се също, че Forest Club House включва двуетажни клубни вили с индивидуални апартаменти и частни тераси, а Forest Residence предлага колекция от едно- и двуетажни вили със собствени дворове в близост до популярните плажове Кабакум и Златни пясъци. И двата проекта имат достъп до общата инфраструктура на Forest Club, включваща търговски площи, СПА комплекс, басейн, спортни и детски зони, велоалеи и благоустроени пространства за отдих.

В началото на кредитната програма в двата проекта за покупка са достъпни по 7 вили и апартамента.

Главният изпълнителен директор на КУБ Корпорация Андрей Никоненок подчерта, че новата програма цели да разшири възможностите за планиране сред купувачите на недвижими имоти и да подкрепи развитието на качествена жизнена среда в района:

“Благодарение на удачния клубен модел и отговорния подход към строителното предприемачество Forest Club вече се превърна в едно от най-силните предложения на пазара на Варна за инвеститори в недвижими имоти и един от най-привлекателните проекти за тези, които търсят съчетание между спокойна природна атмосфера и съвременен комфорт. Новата кредитна програма е насочена към това да направи премиум живота на Черноморското крайбрежие по-достъпен и да помогне той да не бъде отлаган”, заяви той.