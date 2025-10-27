Шефове със звезди Мишлен с уникално меню СНИМКИ

Студено предястие на Симеон Николов (ресторант Oz, Швейцария) – първият българин, под чието ръководство ресторант печели звезда. Мишлен Снимка: Кристиян Владимиров 1 / 9 / 9

Първата Гала церемония на престижната гурме класация BiorestBest представи подреждането на ресторантите финалисти в компанията на международни гости, ценители на добрия вкус и високите стандарти. Провежданата за първи път у нас класация предложи възможност за една смела стъпка в израстването на кулинарната общност на България – „заедно по пътя към звездите“. Събитието беше открито в присъствието на зам.-министъра по туризма Павлин Петров, който изрази подкрепа към гилдията в развитието чрез обмен и професионален опит на водещи в индустряита държави.

Финалистите-ресторанти бяха подредени в 2 класации: на критици - съобразено със стандартите на The World 50 Best и на инспекторите, следвайки най-високия международен критерии, свързан с качество, иновативност, атмосфера, устойчивост и ниво на обслужване.

Първо място, според общите критерии и точки, получи ресторант Fake French, който спечели сърцата на оценителите с издържано меню, високо обслужване и предразполагаща атмосфера. В класацията на критиците на The World 50 Best Fake French е последван от ресторант Cosmos и Teya в Chalet Petrohan. Инспекторите изведоха на челна позиция ресторант Teya, Valere (Пловдив) и Cosmos. В инициативата взеха участие също така ресторант Комат, Aria и Mole (Пловдив). Всеки финалист ще получи подробна обратна връзка и ясна отправна точка за подобряване на работата – както по отношение на слабите звена, така и за устойчиво развитие на силните страни.

Гала церемонията представи шест-степенно меню, превеждайки гостите по пътя на таланта, знанието и професионализма в лицето на български и световни имена.

Начало на кулинарното преживяване постави шеф Веселин Калев със свежото присъствие на диня, лайм и кисело мляко в amuse bouche, последван от студено предястие на Симеон Николов (ресторант Oz, Швейцария) – първият българин, под чието ръководство ресторант печели звезда Мишлен. Шеф Севда Димитрова заложи на топло предястие с поглед към детството и име на любими герои – Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада, а малко по-късно Джерони Кастел -кулинарна звезда с две звезди Мишлен за качество и устойчивост, изненада със своя интерпретация на основно ястие с лаврак. Достойният финал беше поднесен под формата на десерт, създаден от Антонио Башур – 5-кратен носител на титлата „Най-добър сладкар в света“. Изкушението дойде в компанията на петифури в три необикновени вкуса, приготвени от българския майстор шоколатиер Павел Павлов.

„Вярваме, че гилдията съвместно с институционална подкрепа ще направи нужното, за да достигне така нар. „звезди“. Изключително важно е създаването на стабилна основа от страна на бизнеса, която не само да посрещне Мишлен в България, но и да не го пуска да си тръгва. Това може да се случи с високи критерии и дългосрочен ангажимент“, споделят Теодора Гергова и Петър Петров, организатори на BiorestBest.