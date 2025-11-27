Най-малко 30% българско участие ще имат новите блокове на АЕЦ "Козлодуй"

"Проектът за седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще поддържа динамиката в българската икономиката 15-20 години. В пиков момент на строителство на площадката ще работят около 10 000 души, а локазализацията ще бъде най-малко 30%. Това каза Алекс Нестор, председател на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“, в предаването „Чиста енергия“ с водещ Вероника Денизова.

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде един от най-големите индустриални проекти у нас, а реализацията му е възложена на консорциум от американската Westinghouse и южнокорейската Hyundai Engineering and Construction.

„Той (проектът) ще има ефект не само върху ядрената енергетика и енергетиката на България като цяло, но ще засегне практически всички отрасли на индустрията и икономиката. Изключително важно е да бъде реализиран.“

Нестор заяви, че в най-близките дни предстои подписване на договор с инженерен консултант. Що се отнася до лицензионната процедура, той коментира, че има действащ ОВОС за блок 7 и има разрешение от Агенцията за ядрено регулиране за площадката на блок 7, докато осми блок е в процес на подготовка на ОВОС и има нотификации към всички заинтересовани страни, включително Гърция, Северна Македония, Сърбия, Австрия и Румъния.

Гостът каза, че графикът има две части ESC договор – инженерни услуги и подготовка, който заедно с разрешението за строеж трябва да бъдат готови до март, и EPC договор за инженерство, доставка на оборудване и строителство, който ще бъде подписан след окончателното инвестиционно решение, което трябва да бъде утвърдено от парламента през втората половина на следващата година.

Според EPC договора участието на български фирми ще бъде най-малко 30%, а вече има има подписани меморандуми с 36 български компании и очаквам този списък да расте, посочи председателят на СД на „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“.

„Това е огромна възможност за трансфер на ноу-хау. Westinghouse има намерение да строи още реактори в Европа и България ще бъде входната врата за техните доставки – заради членството ни в ЕС и над 50 години ядрен опит.“

Нестор отбеляза, че българските компании могат да имат значителен принос на турбинния офис и в инсталацията на мощностите, като българската "МТГ Делфин" има подписан договор с Westinghouse, която ще премине през ASME лицензиране – важно за производството по американски стандарти.

Той коментира, че референтната централа е Vogtle в щата Джорджия, САЩ, в която се предвижда изпращане на български инженери.“

„В контакт сме с Westinghouse по отношение на референтната централна. Планираме български оператори да се обучават там.“

Гостът каза, че се работи по модела на финансиране, избран е финансов консултант и и има избрана банка, която ще обедини усилията на експортните агенции на САЩ, Южна Корея и Канада.

Въпреки това обаче поради рисковаността на проекта експортните агенции изискват гаранции от държавата. Според Нестор държавата ще се наложи да емитира дълг, равностоен на 20-30% от стойността проекта.

Освен това „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ работи с ЕК по механизма за нотифициране на държавната помощ заедно с Полша, която също стори три реактора AP1000.

Също така се обменя и опит с Полша, като възможни общи поръчки за намаляване на цената на оборудването.

