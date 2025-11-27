„Възраждане“: Поръчката за ремонта на топлофикацията в "Дружба" се разминава с до 40 млн. лв.

Разминаване от 32 до 40 млн. лв. между прогнозната и реално изчислената стойност на обществената поръчка на „Топлофикация София“ за ремонт в ж.к. „Дружба“ са установили общинските съветници от „Възраждане“, заяви председателят на групата Деян Николов на брифинг в Столичния общински съвет (СОС).

По думите му поръчката е с обявена стойност около 60 млн. лв., но направените разчети на съветниците показват, че реалната себестойност на дейностите е значително по-ниска. Николов посочи, че доставните цени на тръбите възлизат на приблизително 12–13 млн. лв., а с всички останали дейности – изкопи, фитинги, заварки, контрол и възстановяване на настилки - сумата би достигнала около 20 млн. лв.

Според него дори при най-високи допускания и завишени параметри крайната цена не би следвало да надвиши 28 млн. лв. „Остава необяснима разлика от десетки милиони“, каза Николов и уточни, че ръководството на „Топлофикация“ не е предоставило част от поисканите справки. Той добави, че методиката, с която дружеството е формирало прогнозната стойност на поръчката, се базира на средни цени от предишни договори, върху които е приложено 50% увеличение, без детайлно остойностяване на отделните дейности.

Николов посочи, че до момента са проведени две срещи с ръководството на „Топлофикация“, а утре предстои нова, на която общинските съветници ще изискват по-детайлни данни за материалите и разходите.

Общинският съветник коментира и предложената от кмета Васил Терзиев нова структура на Столичната община, като заяви, че част от промените ограничават правомощията на главния архитект и противоречат на Закона за устройство на територията. Групата на „Възраждане“ няма да подкрепи предложението, добави той.