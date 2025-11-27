Бизнесът против СУПТО: В ЕС никъде го няма и е доказано, че не работи

Проектобюджетът постави рекорд от недоволни сектори и браншове. Именно поради това правителството го оттегли и покани на масата на преговори работодатели и синдикати. Сред недоволните са и ресторантьорите.

Освен увеличението на осигуровки и данък дивидент, тях ги очакваше и въвеждане на задължителен нов софтуер за управление на продажбите.

Бизнесът е притеснен, че смяната на софтуери и устройства може да струва хиляди левове.

Иво Иванов е собственик на едно от големите заведения в Пазарджик. Той определя задължителния софтуер за управление на продажбите като един от сериозните проблеми за бизнеса.

"Дава достъп до софтуера, където може да се стигне до цялото ноухау на дадена фирма. Това не дава само достъп до отчетите, до фискалните параметри. Тук говорим за рецепти на фирми, доставчици, маржове, печалби...", споделя ресторантьорът.

Едни от най-сериозните тревоги са достъпът, който държавата може да получи до чувствителна информация, и изтичането на лични данни.

"Всеки един служител на НАП може да влезе и да разгледа подробно всяка една и освен служителите на НАП, съответно фирмите, които ще правят тези софтуери, ще имат достъп до тези системи. В ЕС никъде няма СУПТО и е доказано, че това не работи", каза още Иванов.

Браншът се страхува и от повторение на хаоса от предишната реформа, когато десетки системи не покриха изискванията и се наложиха спешни подмени.

"Ние не знаем какво ще се иска от нас - смяна отново на касови апарати, защото бяхме свидетели веднъж на подобно нещо, смяна на софтуер, нови такси, нови цени за този софтуер, което ще натежи доста на фирмите", подчерта Иванов.

Утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин, написа Бойко Борисов днес.