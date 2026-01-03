Пазарът на имоти в Пловдив остава динамичен

Изминалата 2025-а година сякаш не блестеше много за Пловдив, но могат да се отличат няколко по-големи сделки. Така местният редактор на Money.bg Георги Куманов започна своя обзор на важните теми за града под тепетата през изминалата година.

По данни на НСИ, средната брутна работна заплата в Пловдив е малко над 2100 лева, а София е доста повече - 3400 лева, посочи още експертът.

"БВП на глава от населението е около 28 хиляди лева, като в района средната е около 18 хиляди лева... Безработицата е по-ниска от средната за страната. До голяма степен това се дължи на факта, че Пловдив е индустриалното сърце на страната. Има доста големи предприятия, които дават работа на хората", отчете Куманов пред Bulgaria ON AIR.

Цените на пазара на имоти в Пловдив продължава да е динамичен от Ковид пандемията насам, посочи още специалистът.