Пазарът на имоти в Пловдив остава динамичен

Средната брутна работна заплата в Пловдив е малко над 2100 лева

03.01.2026 | 20:17 ч. 2

Изминалата 2025-а година сякаш не блестеше много за Пловдив, но могат да се отличат няколко по-големи сделки. Така местният редактор на Money.bg Георги Куманов започна своя обзор на важните теми за града под тепетата през изминалата година. 

По данни на НСИ, средната брутна работна заплата в Пловдив е малко над 2100 лева, а София е доста повече - 3400 лева, посочи още експертът.

"БВП на глава от населението е около 28 хиляди лева, като в района средната е около 18 хиляди лева... Безработицата е по-ниска от средната за страната. До голяма степен това се дължи на факта, че Пловдив е индустриалното сърце на страната. Има доста големи предприятия, които дават работа на хората", отчете Куманов пред Bulgaria ON AIR

Цените на пазара на имоти в Пловдив продължава да е динамичен от Ковид пандемията насам, посочи още специалистът.

