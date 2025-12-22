IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Без изненада: София, Пловдив, Бургас са най-шумните градове у нас

НСИ обяви най-шумните градове в България

22.12.2025 | 20:45 ч. Обновена: 22.12.2025 | 21:19 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Националният статистически институт публикува данни, според които през 2024 г. са наблюдавани 744 пункта за измерване на нивото на шума, разпределени в 36 населени места.

В 506 пункта са измерени нива над допустимите норми

В 268 от наблюдаваните пунктове са измерени стойности в диапазона 63 - 67 dBA. Само в един пункт са измерени стойности в диапазона 78 - 82 dBA.

Като трайна тенденция се очертава липсата на пунктове с измерени стойности на шумовите нива в най-високите диапазони - над 82 dB(A).

Градовете с най-голям брой установени превишения на допустимите норми в неблагоприятни за човешкото здраве по-високи честоти са: София (столица), Пловдив, Бургас, Велико Търново и други.

52% от наблюдаваните пунктове с измерени нива над допустимите норми през 2024 г. са разположени на територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета.

43,9% от пунктовете с измерени нива над допустимите норми са разположени върху територии и зони подлежащи на усилена шумозащита.

От 500 до 1000 лв. е глобата за превишаване на допустимите шумови нива при първо нарушение за физическо лице, пир повторно - от 2 000 до 6 000 лв.

При първо нарушение за юридически лица санкцията е между 3 000 и 6 000 лв., при повторно нарушение - от 5 000 до 12 000 лв.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година?

Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината
Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген
Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната
Най-многолюдните протести в страната в последните години
Година на ръст на цените и социално напрежение
Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи
Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България
Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер
Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното
Общо 236 гласа

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НСИ градове шумни
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem