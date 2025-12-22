Без изненада: София, Пловдив, Бургас са най-шумните градове у нас

Националният статистически институт публикува данни, според които през 2024 г. са наблюдавани 744 пункта за измерване на нивото на шума, разпределени в 36 населени места.

В 506 пункта са измерени нива над допустимите норми

В 268 от наблюдаваните пунктове са измерени стойности в диапазона 63 - 67 dBA. Само в един пункт са измерени стойности в диапазона 78 - 82 dBA.

Като трайна тенденция се очертава липсата на пунктове с измерени стойности на шумовите нива в най-високите диапазони - над 82 dB(A).

Градовете с най-голям брой установени превишения на допустимите норми в неблагоприятни за човешкото здраве по-високи честоти са: София (столица), Пловдив, Бургас, Велико Търново и други.

52% от наблюдаваните пунктове с измерени нива над допустимите норми през 2024 г. са разположени на територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета.

43,9% от пунктовете с измерени нива над допустимите норми са разположени върху територии и зони подлежащи на усилена шумозащита.

От 500 до 1000 лв. е глобата за превишаване на допустимите шумови нива при първо нарушение за физическо лице, пир повторно - от 2 000 до 6 000 лв.

При първо нарушение за юридически лица санкцията е между 3 000 и 6 000 лв., при повторно нарушение - от 5 000 до 12 000 лв.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година? Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината

Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген

Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната

Най-многолюдните протести в страната в последните години

Година на ръст на цените и социално напрежение

Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи

Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България

Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер

Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното

Общо 236 гласа