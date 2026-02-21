IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българската икономика има огромен неразвит потенциал

Аз съм оптимистично настроен за България, заяви Георги Балинов

21.02.2026 | 19:25 ч. 21
Българската икономика има огромен неразвит потенциал. Това заяви в ефира на Money.bg банкерът от "Уолстрийт" Георги Балинов - управляващ директор на "Финтех банкиране" в Morgan Stanley.

"Аз съм много оптимистично настроен за пазара в България. Влизането в Еврозоната е една стъпка... Имайки предвид таланта в тази държава, нивото на образование, нивото на чужди езици, българското трудолюбие, предприемчивост и т.н. Всички тези активи - тяхната истинска стойност все още не е показана, не е развита и се надявам, че в бъдеще време това ще се промени", посочи Балинов пред Bulgaria ON AIR

Той изброи най-важните и ключови умения за успех според него в глобалния финансов свят.

"Първото е, че колкото по-рано се създаде интересът и желанието да влезеш в сферата, толкова по-добре. Ние сме доста дисциплинирани откъм това какъв тип хора, на какво ниво и дори на каква възраст могат да влизат на различни позиции. Това е така, защото първите 5-7 години са толкова интензивни - от физическа гледна точка, че се изисква младост, за да се мине през тях с успех.

Говорим за работни седмици от над 120 часа и то с години понякога... Изисква се почти работохолизъм и това работата да ти е приоритет в живота. Изисква се гъвкавост, адаптивност - нашият свят е толкова динамичен, толкова много се променят нещата - банки се сливат, фалират... и въпреки това винаги да гледаш позитивно на всичко, което се случва около теб. Много пъти ще се провалиш, но това е ок", заключи експертът. 

Целия разговор гледайте във видеото.

