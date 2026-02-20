Москва залага на армията, но това сее семена на дългосрочен икономически спад

Когато парите са малко, докоснете играчите. Русия открива стара рецепта за обеднели правителства, които се задъхват за въздух и отчаяно търсят нови източници на приходи. Министърът на финансите Антон Силуанов е изпратил писмо до президента Владимир Путин, в което предлага легализирането на онлайн казината, съобщи съвместимият с Кремъл вестник „Комерсант“, отварящ нов раздел на 27 януари. В друг знак за фискалните мъки на правителството, миналия месец то продаде московското летище Домодедово за около 860 милиона долара. Русия все още разполага с достатъчно средства, за да продължи да финансира инвазията си в Украйна. Но начините, по които се опитва да задържи правителството на повърхността, предполагат мерки, които ще осакатят икономиката в дългосрочен план и ще проправят пътя за години на стагнация.

Последните трикове за укрепване на приходите, свити от по-ниските цени на петрола и западните санкции, следват сериозни съкращения на разходите, наредени от Силуанов през декември, за да се запази бюджетният дефицит за 2025 г. в рамките на целта му от 2,6% от БВП. Фискалната ситуация на Русия не би била драматична, ако страната беше в мир и икономиката ѝ беше отворена към света. Според Международния валутен фонд, брутният държавен дълг е бил само 23% от БВП миналата година. Но икономиката се забави до застой миналата година, нараствайки само с 0,6%, въпреки че работи с пълен капацитет, пише за Ройтерс колумнистът Пиер Бриансон.

Правителството на Путин изглежда е изчерпало методите,

които използваше през първите години на войната, след като беше откъснато от световните пазари на облигации. То наложи данъци на най-големите компании в страната и увеличи ставките на ДДС през януари. Ликвидните ресурси на Националния фонд за богатство - инструмент за черни дни, финансиран от приходи от петрол и газ - са се свили от над 130 милиарда долара преди войната до около 50 милиарда долара в началото на 2025 г., според Министерството на финансите. Миналата година почти целият дефицит беше финансиран от държавни облигации, наложени на банките в страната.

Опитите за продажба на активи на стойност около 35 милиарда долара, конфискувани през последните няколко години от чуждестранни инвеститори или руски собственици, които са изпаднали в немилост на Кремъл, досега не са осигурили сериозен източник на финансиране. Продажбата на летище Домодедово е показателен пример - правителството прие половината от цената, която поиска две седмици по-рано. И активът най-накрая беше придобит от най-голямото летище в Русия, Шереметиево, чийто последен известен контролиращ собственик е бившият партньор на Путин по джудо.

Докато приходите се свиват, разходите се увеличават от войната и изискванията, оказвани върху държавния бюджет от страна на затруднената икономика. Руските фирми от частния, както и от публичния сектор, молят за държавна помощ или отсрочки на данъците, които правителството не може да си позволи. Националната железопътна компания, обременена с дълг от 51 милиарда долара, иска спасителен пояс от по-малко от 1 милиард долара, но е задължена първо да продаде активи.

Финансовите репресии, свиващата се конкуренция, кронизмът и правителствената намеса се превърнаха в трите стълба на икономическата политика във война на Русия. Това е обратното на реформите, от които икономиката ѝ отдавна се нуждае. Цената на войната може би е поносима засега. Щетите, които тя нанася на икономиката, ще продължат много по-дълго.