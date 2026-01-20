Доларът поевтиня към еврото заради Гренландия

Щатският долар поевтиня в междубанкова търговия във Франкфурт вчера, след ескалацията на спора за Гренландия, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1624 долара към 13:25 часа българско време.

Доларът бе под натиск спрямо всички останали основни валути. Еврото се търгуваше за 1,1631 долара, след като в петък вечерта затвори на ниво от 1,16 долара.

Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1617 долара.