Доларът поевтиня към еврото заради Гренландия

Американската валута е под натиск спрямо всички останали основни валути

20.01.2026 | 07:50 ч. 7
Снимка Пиксабей

Щатският долар поевтиня в междубанкова търговия във Франкфурт вчера, след ескалацията на спора за Гренландия, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1624 долара към 13:25 часа българско време.

Доларът бе под натиск спрямо всички останали основни валути. Еврото се търгуваше за 1,1631 долара, след като в петък вечерта затвори на ниво от 1,16 долара.

Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1617 долара.

долар евро Гренландия борсите
