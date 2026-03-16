Тревожно: Водката в Русия поскъпна рекордно

Ценаата на водката в Русия започнаха да се покачва тревожно за потребителя. Само за два месеца увеличението е над 6%.

От началото на годината цената на литър водка в Русия се е увеличила с 6,11%, от средна цена от 897 рубли и 33 копейки до 952 рубли и 17 копейки (10.35 евро), пише “Вьорстка”, която е анализирала данни на Росстат. Това е рекордно увеличение поне от началото на пълномащабната война в Украйна.

За сравнение, през същия период на 2022 г. цените на водката са се увеличили с 2,09%, през 2023 г. с 1,26%, в началото на 2024 г. - с 2,18%, а през 2025 г. - с 5,58%, пише Сега.

Увеличението на цената на водката за по-малко от два месеца на тази година вече надхвърли данните за целите 2022 г. (5,16%) и 2023 г. (3,25%). През 2024 г. увеличението е било 6,64%, а през 2025 г. - 11,07%.

Една от причините за увеличението на цените в началото на тази година е повишението с 11,35% на акцизите върху твърдия алкохол (18%). Миналата година същият акциз се е увеличил с 10,61%. Освен това Министерството на финансите повиши минималната цена на дребно на половинлитрова бутилка водка от 349 на 409 рубли на 1 януари.

RBC съобщи, че миналата година продажбите на алкохолни напитки със съдържание на етилов алкохол над 9% са спаднали с 1,1%, на коняк с 9,2%, а на водка с 3,6%. Някои експерти отдават спада в продажбите на увеличението на акцизите и минималните цени, както и на обедняването на населението.