Postbank разширява инвестицията си в образованието с нов етап на програмата „Финансова грамотност“

Postbank продължава активната си роля в подкрепа на образованието в България, като обявява нов етап от своята инициатива за развитие на финансовата грамотност сред учениците. Банката ще осигури 100 безплатни абонамента за български училища и учители за достъп до програмата „Финансова грамотност“ през учебната 2026/2027 година, в партньорство с Junior Achievement Bulgaria и „Училищна Телерик Академия“.

Наред с това трите организации разширяват съвместната си инициатива, като надграждат програмата с ново образователна програма, насочена към ученици от 5. до 7. клас. Така партньорството вече обхваща както прогимназиален, така и гимназиален етап, създавайки цялостен подход за изграждане на финансова култура от по-ранна възраст.

Програмата „Финансова грамотност“ има за цел да развие ключови финансови умения у учениците чрез модерно съдържание, практически задачи и интерактивни уроци. Тя подготвя младите хора за отговорно и информирано управление на личните им финанси, като същевременно развива важни умения като критично мислене, анализ на информация и работа в екип.

Новата програма за ученици от 5. до 7. клас ще надгради този подход с адаптирано съдържание, съобразено с възрастовите особености на по-малките ученици. Чрез интерактивни уроци, игрови елементи и практически задачи тя ще въведе основни понятия като спестяване, планиране на бюджет, разумно потребление и стойност на парите, поставяйки стабилна основа за бъдещото развитие на учениците.

„В Postbank вярваме, че финансовата грамотност е в основата на увереното и независимо бъдеще на младите хора. Като иновативен лидер ние разглеждаме финансовата и дигиталната грамотност не просто като образователна тема, а като инвестиция в устойчивото развитие на обществото. Ето защо целенасочено подкрепяме учениците с практични знания и умения, които им помагат да вземат информирани решения, да се ориентират уверено в дигиталната среда и да изградят стабилна основа за своето развитие. За нас това е дългосрочна инвестиция в устойчивото бъдеще на обществото“, коментират от Postbank.

И двете програми са разработени върху авторски материали на Junior Achievement Bulgaria – дългогодишен лидер в изграждането на финансови и предприемачески умения сред младите хора, и следват утвърдената методика „учене чрез правене“, прилагана в над 100 страни. Чрез интерактивни уроци, реални казуси и проектно базирани задачи учениците не само усвояват ключови принципи, но и ги прилагат на практика, изграждайки умения като критично мислене, анализ на информация, работа в екип и предприемачески подход.

„Щастливи сме не само да продължим, но и да надградим прекрасното си партньорство с Postbank и „Училищна Телерик Академия“. След безспорния успех на пилотната ни съвместна програма за гимназиален етап сега обръщаме внимание на най-предизвикателната възрастова група и създаваме материали, които говорят на езика на децата в пред-тийнейджърска възраст и подкрепят техните учители в изграждането на финансова грамотност – ключов за пълноценното развитие на младите хора в днешния свят набор от умения“, споделя Вера Петканчин, изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria.

Програмите ще бъдат достъпни в дигитален формат през образователната платформа Буки.bg – проект на „Училищна Телерик Академия“. Програмите могат да се интегрират в учебния процес чрез редовни часове, избираеми дисциплини или извънкласни дейности.

„Вярваме, че за да изградим устойчива финансова култура, трябва да започнем рано и да дадем на учителите правилните инструменти. Чрез платформата Буки създаваме готови за прилагане програми, които спестяват време и дават увереност на учителите да преподават нови теми с реална практическа стойност. Разширяването на партньорството ни с Postbank и Junior Achievement Bulgaria ни позволява да достигнем до още повече ученици и да изградим последователен път на развитие – от първите финансови понятия до умения за вземане на информирани решения в реалния живот“, допълва Петър Шарков от Училищна Телерик Академия.

Повече за конкурса:

През учебната 2026/2027 г. първите 50 държавни или общински училища във всяка възрастова група ще получат безплатен достъп до програмите за учебната 2026/27 година.

Срокът е до 30 май или до изчерпване на абонаментите.

С разширяването на партньорството трите организации затвърждават ролята си на двигател на положителна промяна в образованието в България, като създават цялостна екосистема за развитие на финансова култура – от прогимназиален до гимназиален етап.

Postbank, като една от водещите финансови институции в България и иновативен лидер с дългогодишен опит, продължава да инвестира целенасочено в инициативи, свързани с образованието и устойчивото развитие. Банката активно подкрепя проекти, насочени към изграждане на знания и умения у младите хора, и затвърждава своята роля на отговорен корпоративен партньор.